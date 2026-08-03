Procesan a 188 acusados en el caso de Mr Pips y sus cómplices

Hanoi (VNA) - La Fiscalía Popular de Hanoi emitió hoy la acusación formal contra 188 imputados en el caso de Pho Duc Nam, conocido como Mr Pips, y sus cómplices por los delitos de estafa para apropiarse de bienes, blanqueo de capitales, encubrimiento o consumo de bienes procedentes de delitos y evasión fiscal, cometidos en Hanoi y en varias provincias y ciudades del país.



Según la acusación, tres imputados serán procesados por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, mientras que otros 177 enfrentarán cargos por estafa para apropiarse de bienes. Los restantes acusados serán juzgados por otros delitos previstos en el Código Penal.



La investigación determinó que, desde 2017, Pho Duc Nam acordó con Isik Uran, ciudadano turco, crear 36 sitios web vinculados a las plataformas MT4 y MT5, utilizando nombres similares a los de reconocidas bolsas internacionales con el objetivo de atraer a inversionistas.



De acuerdo con la Fiscalía, dichas plataformas estaban programadas para simular operaciones sin conexión con los mercados financieros internacionales. En realidad, los clientes operaban directamente contra los administradores de las plataformas y perdían el dinero invertido cuando las transacciones resultaban desfavorables.



Para operar la red, Duc Nam ordenó la creación de numerosas empresas ficticias, la contratación de personal y la apertura de 66 cuentas bancarias y cuentas en intermediarios de pago destinadas a recibir el dinero de las víctimas. Asimismo, alquiló oficinas en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y la provincia de Binh Duong para organizar las actividades fraudulentas.



La Fiscalía concluyó que Pho Duc Nam fue el autor intelectual y principal responsable del esquema delictivo, al que se atribuyen 919 casos de estafa con un monto defraudado cercano a 1,56 billones de VND (60 millones de dólares).



Con el propósito de dar apariencia legal al dinero obtenido ilícitamente, Duc Nam utilizó más de 560 mil millones de VND para adquirir 32 bienes inmuebles por un valor de 378 mil millones de VND (14,5 millones de dólares), comprar oro por 141 mil millones de VND (5,4 millones de dólares) y adquirir alrededor de 1,72 millones de dólares estadounidenses. La Fiscalía considera que estas operaciones constituyen el delito de blanqueo de capitales.



En cuanto al acusado Le Khac Ngo, conocido como Mr Hunter, la acusación señala que desde 2019 colaboró con Pho Duc Nam para ampliar a escala nacional la red de plataformas de inversión en acciones y divisas. Khac Ngo fue el encargado de administrar 20 oficinas y organizar directamente las actividades de captación de víctimas mediante falsas oportunidades de inversión.



Según la Fiscalía, Le Khac Ngo desempeñó un papel activo como coautor y, junto con Pho Duc Nam, dirigió la organización criminal. Se le atribuye responsabilidad en 287 casos de estafa, con un monto defraudado cercano a 340 mil millones de VND (13,2 millones de dólares).



Para ocultar el origen ilícito de los fondos, Khac Ngo utilizó alrededor de 195 mil millones de VND para comprar cuatro bienes inmuebles y unos 143 lingotes de oro. La Fiscalía concluyó que estas acciones también constituyen el delito de blanqueo de capitales./.

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