Vietnam acelera identificación de mártires mediante pruebas de ADN

Thanh Hoa, Vietnam (VNA)- El Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de la provincia vietnamita de Thanh Hoa, en coordinación con las unidades concernientes, llevó a cabo recientemente la recolección de muestras biológicas de los restos de los mártires cuya información aún no ha sido identificada para realizar pruebas de ADN.



La toma de muestras biológicas en el cementerio de los mártires de Ham Rong en el barrio homónimo comenzó el 3 de agosto de 2026 y se prevé que finalice antes del 25 del presente mes.



Los resultados de las pruebas de ADN contribuirán a complementar la base de datos, mejorar la capacidad de comparar información con los familiares de los soldados caídos, recuperar gradualmente los nombres de los mártires heroicos y difundir profundamente el principio moral tradicional de "beber agua y recordar el manantial".



Esta actividad forma parte de la "Campaña de 500 días y noches” para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires", como contribución a la identificación gradual de los mártires heroicos mediante pruebas de ADN, cumpliendo así los deseos de sus familias.



Este cementerio cuenta actualmente con mil 943 tumbas de mártires, de las cuales mil 033 tienen información no identificada y requieren muestras biológicas para análisis de ADN.



Según el plan, el Comité Directivo dedicó ocho equipos de trabajo en el lugar para asegurar que las actividades se realizan de conformidad con los procedimientos técnicos, evitando cualquier error durante todo el proceso de toma de muestras, digitalización de la información, creación de registros, sellado, conservación y entrega.



Con el fin de lograr tal objetivo, el Comité Directivo movilizó fuerzas interdisciplinarias, incluidos funcionarios del Comando Militar de la provincia, el Departamento de Asuntos Internos, el Departamento de Salud, el Centro de Exámenes Médicos y Forenses de Thanh Hoa, entre otros.



Con anterioridad, al implementar la “Campaña de 500 días y noches”, el Comando Militar de Thanh Hoa ha deplegado las fuerzas en todos los cementerios de mártires a lo largo de la provincia.



Hasta la fecha, ha realizado trabajos en 17 de los 25 cementerios de mártires; ha excavado 604 de las dos mil 955 tumbas, de las cuales 452 son aptas para la toma de muestras y 152 no tiene suficientes condiciones pues los restos se han descompuesto o carbonizado y ha entregado 185 muestras al Instituto Forense Militar (incluidas 166 tomadas de cementerios de mártires y 19 recogidas en Laos).



En los próximos tiempos, el Comando Militar de la provincia de Thanh Hoa seguirá acelerando el ritmo de trabajo en los cementerios restantes, esforzándose por completar todo el volumen según el plan establecido./.

VNA