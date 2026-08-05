Vietnam recibe a 47 ciudadanos deportados de Estados Unidos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las autoridades vietnamitas recibieron a 47 connacionales deportados de Estados Unidos, en el mayor grupo de este tipo trasladado a Ciudad Ho Chi Minh desde comienzos de 2026, informó hoy el Departamento de Gestión de Inmigración de la Policía municipal.



Según la entidad, un grupo de trabajo de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh coordinó con los organismos competentes la recepción de los 47 ciudadanos en el puesto de seguridad fronteriza del Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi.



La mayoría de los repatriados residía en Ciudad Ho Chi Minh antes de viajar al extranjero y había infringido las leyes estadounidenses. Tras completar los procedimientos legales correspondientes, las autoridades de Estados Unidos entregaron a esas personas a la parte vietnamita de conformidad con los acuerdos de cooperación bilateral.



El proceso de recepción se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la legislación vigente y garantizó los requisitos en materia de relaciones exteriores, seguridad y orden público, así como los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.



En los casos de personas que no hayan podido contactar con sus familiares, carezcan de residencia estable o se encuentren en circunstancias especialmente difíciles - como adultos mayores, personas con problemas de salud o quienes hayan perdido el contacto con sus familias durante un largo período - las autoridades coordinarán con los comités populares y las fuerzas policiales locales, así como con el Servicio de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, su traslado a centros de asistencia social para brindarles atención y apoyo temporal.



El Departamento de Gestión de Inmigración de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh recomendó a quienes tengan previsto estudiar, trabajar, viajar o establecerse en el extranjero informarse adecuadamente y cumplir las leyes del país de destino. Asimismo, instó a no participar en actividades de entrada o salida ilegal, permanecer o trabajar de manera irregular, utilizar documentos falsificados ni colaborar con redes dedicadas al traslado ilegal de personas al extranjero.



Las autoridades policiales también aconsejaron completar todos los procedimientos legales necesarios antes de salir del país y mantener un contacto regular con las representaciones diplomáticas de Vietnam en el extranjero para recibir asistencia cuando sea necesario./.

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