Vietnam revisa leyes bancarias y contra el lavado de dinero

Hanoi (VNA) - Al continuar con la agenda de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura se centró hoy en analizar el proyecto de ley que modifica y complementa diversos artículos de la Ley del Banco Estatal; la de Prevención del Lavado de Dinero y la de Instituciones de Crédito.



El Gobierno determina que el contenido de las modificaciones y complementos de este proyecto de ley prioriza abordar cuestiones urgentes que requieren medidas inmediatas para atender los asuntos afectados por la organización del aparato; solucionar las deficiencias en la legislación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, de conformidad con las recomendaciones de organizaciones internacionales, incluido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



Asimismo, busca superar las dificultades y los obstáculos relacionados con el mecanismo financiero del Banco Estatal, permitiéndole cumplir plenamente con sus obligaciones de membresía ante el Fondo Monetario Internacional (FMI); institucionalizar con prontitud el lineamiento del Partido orientado a lograr un crecimiento de dos dígitos e impulsar el desarrollo del mercado de capitales para reducir la dependencia del sector bancario; y codificar las normativas relativas a la restricción de derechos, conforme a lo dispuesto en la Conclusión N.º 09-KL/TW del Buró Político.



En sus palabras, el gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, declaró que el borrador del proyecto que modifica y complementa varios artículos de la Ley contra el Blanqueo de Capitales tiene como objetivo cumplir con las recomendaciones del GAFI; el Grupo de Asia-Pacífico sobre el Lavado de Dinero (APG) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Entre las disposiciones destacadas figuran la incorporación de normas sobre los beneficiarios finales, la inclusión de los servicios de criptoactivos en los requisitos de información, el perfeccionamiento de las reglas de identificación y verificación de clientes, la transparencia de la información, la gestión de riesgos para productos que utilizan nuevas tecnologías, el mantenimiento de registros y la protección de los denunciantes.



Además, el proyecto de ley que modifica y complementa la Ley del Banco Estatal incorpora la función de monitorear y analizar la posición de inversión internacional de Vietnam y faculta al Gobierno para regular el suministro de información destinada a la elaboración de la balanza de pagos y de las estadísticas de inversión internacional.



Por su parte, Phan Van Mai, jefe de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, subrayó que, con respecto a las enmiendas y adiciones a la Ley contra el Blanqueo de Capitales, su entidad recomienda revisar el concepto y establecer directrices sobre los criterios para identificar a los "beneficiarios finales", así como evaluar la viabilidad de recopilar, actualizar y verificar la información sobre esas personas conforme a la nueva definición y los posibles costes de cumplimiento asociados.



Además, hizo hincapié en la importancia de evaluar la razonabilidad de la información requerida para su recopilación y verificación, así como la accesibilidad de las fuentes de datos con miras a verificar la información de identificación del cliente; revisar la normativa relativa a la notificación de operaciones sospechosas y a los servicios de criptoactivos; y proporcionar orientación sobre los mecanismos para recopilar, verificar, actualizar y almacenar información y registros.



En relación con la modificación y complementación del artículo 114 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión propone una normativa detallada sobre las responsabilidades y obligaciones de los bancos comerciales que actúan como agentes de gestión de garantías para bonos empresariales; las responsabilidades de los organismos estatales de gestión y los derechos y obligaciones de las partes interesadas, comentó./.

VNA