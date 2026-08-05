Política

Condenan a prisión a un hombre por socavar la política de unidad nacional

Un tribunal de Dak Lak condenó a Y Nuen Ayun a siete años y seis meses de prisión por el delito de socavar la política de unidad nacional.

En el juicio (baodaklak.vn)
En el juicio (baodaklak.vn)


Dak Lak, Vietnam (VNA) – El Tribunal Popular de la provincia vietnamita de Dak Lak condenó hoy a un residente local a siete años y seis meses de prisión por el delito de "socavar la política de unidad nacional", según el artículo 116 del Código Penal de Vietnam.

La sentencia fue dictada en el juicio de primera instancia contra Y Nuen Ayun, de 59 años, residente de la comuna de Ea Phe.

Según la acusación, desde 2019, siguiendo instrucciones de A Ga, de 49 años y señalado por las autoridades como un individuo antiestatal residente en el extranjero, Ayun ayudó a establecer la denominada "Iglesia Evangélica de Cristo de las Tierras Altas Centrales", una organización que operaba bajo la apariencia de una entidad religiosa mientras realizaba actividades consideradas lesivas para la seguridad nacional.

Tras incorporarse a la organización, Y Nuen Ayun desempeñó las tareas asignadas por A Ga, entre ellas coordinar las actividades del grupo en Vietnam, captar nuevos seguidores y organizar reuniones religiosas tanto en línea, mediante la aplicación Google Meet, como de forma presencial en diversos puntos de encuentro para mantener y fortalecer el compromiso de sus miembros.

Asimismo, fue acusado de enviar numerosos informes y documentos con información falsa a A Ga.

De acuerdo con la investigación, Y Nuen Ayun también recibió más de 7,7 millones de dongs (unos 293 dólares) de A Ga para financiar las actividades de la organización.

Los investigadores sostienen que el objetivo del grupo era establecer una religión independiente para las comunidades de minorías étnicas de la región, al margen de la administración de las autoridades vietnamitas, con el propósito final de crear un Estado separado para esas minorías en la zona.

La acusación señala que Y Nuen Ayun era consciente de que participar y dirigir una organización no reconocida por el Estado constituía una violación de la legislación vietnamita.

Pese a haber sido citado en repetidas ocasiones por las autoridades locales para ser interrogado, advertido sobre sus actos y haber firmado un compromiso de no reincidir, continuó desarrollando dichas actividades durante un largo período. Según la acusación, sus acciones favorecieron a fuerzas hostiles al Gobierno y buscaron socavar el gran bloque de unidad nacional entre los grupos étnicos de Vietnam.

Durante el juicio, Y Nuen Ayun reconoció todos los hechos descritos en la acusación./.

VNA
#Dak Lak #unidad nacional #seguridad nacional #Y Nuen Ayun
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