Política

Máximo dirigente vietnamita destaca el dinamismo de relaciones entre Vietnam y Malasia

El líder vietnamita To Lam recibió al embajador de Malasia en Hanoi y reafirmó el compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al embajador de Malasia en Hanoi, Tan Yang Thai (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibe al embajador de Malasia en Hanoi, Tan Yang Thai (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibió al embajador de Malasia en Hanoi, Tan Yang Thai, quien realizó una visita de despedida al concluir su misión diplomática.

En la cita, el dirigente vietnamita felicitó al embajador por el exitoso cumplimiento de su mandato en Vietnam y le deseó nuevos éxitos en sus futuras responsabilidades, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

Tras transmitir saludos al Rey y al Primer Ministro de Malasia, reiteró la invitación para que ambos realicen una visita a Vietnam y reafirmó que Hanoi concede gran importancia a sus vínculos con Kuala Lumpur, con el propósito de seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Al repasar los principales logros alcanzados durante el mandato del embajador Tan Yang Thai, To Lam destacó que las relaciones bilaterales se han desarrollado de manera dinámica.

La cooperación política se ha fortalecido mediante el intercambio de visitas y contactos de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, mientras que los mecanismos de cooperación bilateral han funcionado eficazmente y los intercambios entre los pueblos continúan ampliándose.

En el ámbito económico, el comercio bilateral alcanzó 10,8 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un aumento del 40% respecto al mismo período de 2025.

Malasia sigue siendo el tercer mayor inversionista de la ASEAN y ocupa el décimo lugar entre los 154 países y territorios con inversiones en Vietnam. Ambas naciones cuentan además con un amplio potencial de cooperación en economía digital, economía verde, interconexión energética y economía marítima.

El líder vietnamita propuso continuar fortaleciendo la confianza política, intensificar el intercambio de delegaciones y aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel; promover la cooperación en defensa, seguridad y asuntos marítimos; facilitar el desarrollo equilibrado del comercio y la inversión, así como ampliar la colaboración en ciencia, tecnología, innovación, economía digital y economía verde.

Por su parte, tras destacar los importantes logros alcanzados por Vietnam en los últimos años, Tan Yang Thai reafirmó que Kuala Lumpur concede gran importancia a las relaciones con Hanoi y desea impulsar la cooperación, especialmente en economía digital, economía verde y energías renovables.

Manifestó su confianza en que Vietnam y Malasia seguirán contribuyendo al fortalecimiento de la unidad de la ASEAN y a la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).

El diplomático transmitió la invitación del Rey de Malasia para que To Lam realice una visita a su país y aseguró que continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales./.

VNA
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