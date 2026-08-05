Procesan en Vietnam a dos personas por piratería musical en YouTube

Ciudad Ho Chi Minh, 5 ago (VNA) – La Policía de Ciudad Ho Chi Minh inició un proceso penal contra una cantante independiente y un ejecutivo de una empresa de medios por infringir derechos de autor de obras musicales en YouTube, en el marco de una ofensiva más amplia contra las violaciones de la propiedad intelectual en el entorno digital.



La Agencia de Policía de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad informó hoty que procesó y ordenó la detención preventiva de Nguyen Thi Hien, propietaria del canal de YouTube Phuong Diem Huyen, y de Nguyen Thanh Hiep, director de Unicorn Vietnam Media and Entertainment, para investigarlos por el presunto delito de infracción de derechos de autor y derechos conexos, previsto en el artículo 225 del Código Penal de Vietnam.



Según la investigación, Nguyen Thi Hien colaboró con BH Media en la gestión del canal de YouTube Phuong Diem Huyen, que cuenta con cientos de miles de suscriptores y alberga miles de videos de música bolero y canciones líricas.



Las autoridades determinaron que, durante un largo período, Nguyen Thi Hien subió y explotó numerosas obras musicales protegidas por derechos de autor sin obtener la autorización de sus titulares ni pagar las regalías exigidas por la ley. Varios de esos videos alcanzaron millones de visualizaciones.



De acuerdo con la agencia investigadora, estas infracciones ocasionaron pérdidas de cientos de millones de dongs vietnamitas a los titulares de los derechos de autor, mientras que Nguyen Thi Hien obtuvo ganancias ilícitas por un monto similar gracias a la monetización de YouTube.



En un caso separado, la Agencia de Policía de Investigación también procesó a Thanh Hiep, cuya empresa opera el canal de YouTube liveshowunicorn2988 en cooperación con BH Media. El canal reúne cerca de mil videos y ha acumulado cientos de millones de visualizaciones.



Las investigaciones preliminares revelaron que, entre 2021 y 2026, Thanh Hiep subió cientos de obras musicales protegidas cuyos autores están representados por el Centro de Protección de los Derechos de Autor Musicales de Vietnam, sin autorización ni pago de regalías. Se comprobó que más de 200 videos infringían los derechos de autor.



Según la agencia investigadora, estas acciones causaron pérdidas superiores a los 100 millones de dongs vietnamitas (unos 3.800 dólares) a los titulares de los derechos, mientras generaron ganancias ilícitas de cientos de millones de dongs mediante la monetización en YouTube.



La agencia subrayó que una licencia para organizar un espectáculo en vivo no otorga automáticamente el derecho a grabar, reproducir o subir obras musicales a plataformas en línea.



De conformidad con la legislación vietnamita, los derechos de interpretación pública, reproducción y comunicación de una obra al público constituyen derechos patrimoniales independientes. Cada uno de ellos requiere la autorización del titular de los derechos de autor, del titular de los derechos conexos o de una organización autorizada de gestión colectiva, salvo disposición legal en contrario.



Las autoridades también exhortaron a las empresas de medios, organizadores de eventos, productores de contenidos y operadores de plataformas digitales a verificar la situación jurídica de los derechos de autor de las obras, firmar los acuerdos de licencia correspondientes, conservar la documentación que acredite el derecho de uso de los contenidos protegidos y cumplir plenamente con el pago de las regalías antes de publicar material en internet.



La Agencia de Policía de Investigación de Ciudad Ho Chi Minh indicó que las investigaciones sobre ambos casos continúan de conformidad con la ley./.

VNA