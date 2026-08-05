Reafirman papel pionero de diplomacia del Partido y diplomacia popular en nueva etapa

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró hoy una sesión plenaria dedicada a la diplomacia del Partido y la diplomacia popular, en formato presencial y por videoconferencia con los comités del Partido de las provincias y ciudades, así como las representaciones diplomáticas de Vietnam en el exterior.



Las intervenciones de representantes de ministerios, organismos, localidades y misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero se centraron en destacar el papel de los canales diplomáticos del Partido y pueblo a pueblo en la implementación de la política exterior aprobada por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El profesor asociado y doctor Le Hai Binh, subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, subrayó que el XIV Congreso definió la labor exterior como una tarea estratégica, permanente y con un enfoque proactivo.



Señaló que la diplomacia del Partido contribuye a establecer la base política, aportar la formulación de políticas, salvaguardar la base ideológica y la autonomía estratégica del país, mientras que la diplomacia popular es el canal que transforma el poder blando en confianza, consenso internacional y recursos para el desarrollo.



Propuso ampliar la diplomacia académica y poner en marcha cuatro grupos de medidas para incrementar la eficacia de la labor diplomática.



El vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Cao Xuan Thao, en la sesión. (Foto: VNA)

Por su parte, el vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Cao Xuan Thao, afirmó que la organización continuará renovando la diplomacia popular con un enfoque más proactivo, moderno y profesional.



También destacó la importancia de ampliar la cooperación con organizaciones internacionales y movilizar el potencial de los más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero, contribuyendo así a fortalecer la base social de la diplomacia del Partido y la del Estado.



Vu Hoang Anh, subsecretario del Comité del Partido en la provincia de Lang Son, compartió su experiencia en el fortalecimiento de la diplomacia del Partido y la diplomacia popular para consolidar un “cinturón de seguridad y desarrollo” en la zona fronteriza.



Además, propuso seguir perfeccionando el marco institucional, invertir en la modernización de la infraestructura fronteriza y ampliar los programas de intercambio amistoso entre las comunidades de ambos lados de la frontera.



Le Tri Thanh, subsecretario del Comité del Partido en la ciudad de Hue, planteó reforzar la diplomacia cultural y la diplomacia del patrimonio, aprovechando las tecnologías digitales para la promoción del patrimonio cultural.



Propuso la creación de una Red de Diplomacia del Patrimonio de Vietnam, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la UNESCO y otros socios internacionales.



El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, destacó que la diplomacia del Partido constituye el “ancla estratégica” de las relaciones bilaterales y propuso intensificar la cooperación entre las administraciones locales, promover la diplomacia digital, potenciar el papel de la comunidad vietnamita en el extranjero y mejorar la formación del personal diplomático.



Por su parte, el embajador Hoang Sy Cuong sugirió ampliar la cooperación con los partidos políticos africanos, reforzar el intercambio teórico y fortalecer la formación de cuadros diplomáticos.



En la sesión, los participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre los tres pilares de las relaciones exteriores: los canales diplomáticos del Partido, del Estado y entre pueblos, bajo el liderazgo unificado del PCV, con el objetivo de preservar un entorno de paz, proteger al país de manera temprana y preventiva, y movilizar eficazmente los recursos internacionales para impulsar el desarrollo nacional en la nueva era./.