Vietnam prioriza cooperación con Estados Unidos en recuperación posbélica

Hanoi (VNA) - Vietnam considera la cooperación con Estados Unidos una prioridad para afrontar las secuelas de la guerra, con el espíritu de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, afirmó hoy el general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular y viceministro de Defensa, al recibir en Hanoi al almirante Samuel Paparo, comandante del Comando del Pacífico de Estados Unidos.



Nguyen Tan Cuong destacó que Estados Unidos es uno de los socios importantes de Vietnam y valoró el desarrollo positivo de la cooperación bilateral en materia de defensa, especialmente en ámbitos como la recuperación posbélica, el diálogo y las consultas, la formación de personal, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la cooperación entre las distintas ramas militares, la medicina militar, la industria de defensa y la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastre.



El viceministro agradeció al Comando del Pacífico por su apoyo a los proyectos de recuperación de las secuelas de la guerra, en particular la construcción y puesta en funcionamiento, en marzo de 2025, del campo de entrenamiento para la desactivación de explosivos del Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC).



Asimismo, expresó su deseo de que el Comando continúe promoviendo ante el Congreso, el Gobierno y el Departamento de Guerra de Estados Unidos la aprobación de otros 130 millones de dólares para el proyecto de descontaminación de dioxinas en el aeropuerto de Bien Hoa, con el objetivo de concluirlo antes de 2031 y contribuir a un entorno más seguro para las comunidades locales.



Nguyen Tan Cuong propuso seguir impulsando las áreas de cooperación ya acordadas, con especial atención a la recuperación posbélica, la industria de defensa, la cooperación entre las fuerzas armadas, la medicina militar y las actividades conjuntas en el marco de los mecanismos liderados por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN+ (ADMM+).



El general reiteró además el compromiso de Vietnam de seguir facilitando la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en combate (MIA) y pidió a Estados Unidos ampliar el intercambio de información, documentos y objetos relacionados con soldados vietnamitas fallecidos durante la guerra, así como reforzar la cooperación en materia de identificación de restos mediante análisis de ADN.



Según explicó, estos esfuerzos contribuirán al éxito de la campaña nacional de 500 días y noches destinada a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados vietnamitas caídos.



El viceministro aprovechó la ocasión para invitar al almirante Paparo a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, que se celebrará en Hanoi el próximo diciembre.



Por su parte, Samuel Paparo destacó el fortalecimiento de las relaciones de defensa entre ambos países y reiteró que Estados Unidos respeta la política de defensa de Vietnam basada en los "cuatro No": no integrarse en alianzas militares, no alinearse con un país contra otro, no permitir bases militares extranjeras ni el uso del territorio vietnamita para actuar contra terceros y no recurrir a la fuerza o a la amenaza de su uso en las relaciones internacionales.



Asimismo, expresó su satisfacción por los avances de la cooperación bilateral y manifestó su confianza en que continúe ampliándose, especialmente en la recuperación de las secuelas de la guerra, la capacitación y la medicina militar.



En ese contexto, reafirmó el compromiso de Washington de seguir colaborando con Vietnam en la remoción de minas, el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades de identificación mediante ADN, con el fin de apoyar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas./.

VNA