Parlamentos de Vietnam y Tailandia acuerdan impulsar cooperación bilateral

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo conversaciones con el titular de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, con motivo de la visita oficial del dirigente tailandés al país indochino.

En la cita, Thanh Man destacó que la visita tiene un significado especial al coincidir con el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (6 de agosto), en un contexto en que los vínculos bilaterales se desarrollan positivamente tras la elevación de la relación a Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025.

Felicitó a Tailandia por la exitosa organización de las elecciones generales de febrero pasado y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Sophon Zaram, la Asamblea Nacional tailandesa continuará acompañando al Gobierno en el desarrollo socioeconómico, la mejora del bienestar de la población y el fortalecimiento de la posición internacional del país.

En las conversaciones entre el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man y el titular de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram (Fuente: VNA)

Compartió los avances de Vietnam tras 40 años de renovación, reafirmando que Hanoi mantiene una política exterior independiente, de autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, y concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Bangkok.

Por su parte, Sophon Zaram destacó que las relaciones bilaterales constituyen un ejemplo destacado de cooperación amistosa, contribuyendo a la estabilidad y prosperidad común de la región.

Durante las conversaciones, ambos dirigentes intercambiaron información sobre la situación de desarrollo socioeconómico de cada país y debatieron medidas para fortalecer la cooperación entre los dos países y sus órganos legislativos.

Acordaron seguir coordinando la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel, mantener los intercambios de delegaciones y los mecanismos de cooperación bilateral; impulsar la cooperación en defensa y seguridad, economía, comercio e inversión de manera equilibrada y sostenible, con el objetivo de elevar próximamente el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares.

También convinieron en fortalecer la conectividad en infraestructura, logística, y entre las empresas y localidades; ampliar la cooperación en turismo, educación, ciencia, tecnología, innovación e intercambio popular, así como coordinarse en asuntos de interés común.

En cuanto a la cooperación parlamentaria, ambos dirigentes pactaron a implementar eficazmente el Acuerdo de Cooperación entre ambas Asambleas Nacionales y el Memorando de Entendimiento entre la Oficina del Parlamento de Vietnam y la Secretaría de la Cámara de Representantes de Tailandia.

Asimismo, coincidieron en ampliar el intercambio de experiencias entre las comisiones especializadas, los Grupos Parlamentarios de Amistad, y los órganos de asesoramiento en materia de elaboración legislativa, supervisión suprema, transformación digital, crecimiento verde y respuesta al cambio climático.

Acordaron reforzar la coordinación en la ASEAN, la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Unión Interparlamentaria y otros foros parlamentarios multilaterales; promover el papel central de la ASEAN e impulsar la cooperación en los mecanismos subregionales del Mekong.

En esta ocasión, Sophon Zaram extendió una invitación a Tran Thanh Man para realizar una visita oficial a Tailandia, la cual fue aceptada con grado por el dirigente anfitrión./.

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