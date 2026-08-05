Dirigente partidista aboga por fortalecer la cooperación entre Vietnam y Singapur

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy aquí al embajador de Singapur en el país, Rajpal Singh.



El dirigente vietnamita reafirmó que el Partido y el Estado de Vietnam siempre conceden gran importancia a las relaciones con Singapur, al que calificó como un socio estratégico importante de Vietnam en la ASEAN y en la región.



Asimismo, destacó la amplia cooperación bilateral en los ámbitos de política, economía, comercio, inversión, educación, formación e intercambios pueblo a pueblo, así como las relaciones cada vez más sustanciales y eficaces entre el PCV y el Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur.



Cam Tu señaló que los intercambios regulares de visitas y encuentros de alto nivel, junto con los mecanismos de cooperación existentes, han fortalecido la confianza política y creado una base sólida para profundizar los vínculos bilaterales, especialmente mediante el mecanismo de diálogo estratégico entre ambos partidos.



Al destacar el papel de Singapur como uno de los principales inversores extranjeros de Vietnam, instó a ambas partes a continuar consolidando la confianza política, aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes, especialmente el diálogo estratégico entre los dos partidos, e intensificar el intercambio de experiencias en materia de construcción partidista, gobernanza nacional y desarrollo socioeconómico.



También propuso ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, formación de personal y desarrollo de recursos humanos de alta calidad, al tiempo que se mantiene una coordinación estrecha y eficaz, así como el apoyo mutuo en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN, las Naciones Unidas y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



Por su parte, el embajador Rajpal Singh afirmó que es un honor representar a Singapur en Vietnam en un momento en que las relaciones bilaterales están experimentando un fuerte desarrollo.



El diplomático consideró que la visita de Estado a Singapur del secretario general del Comité Central del PCV y presidente del Estado, To Lam, y su discurso principal en el Diálogo Shangri-La en mayo constituyeron hitos importantes que fortalecieron la confianza política y profundizaron aún más los vínculos bilaterales.



El embajador valoró el éxito del modelo de los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP) tras 30 años de desarrollo, calificándolo como un símbolo de la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países.



Señaló que Singapur continuará impulsando la expansión de la red de VSIP conforme a nuevos modelos de desarrollo, al tiempo que alentará a las empresas singapurenses a aumentar sus inversiones en alta tecnología, innovación, economía digital, transición verde e infraestructuras estratégicas en Vietnam.



La cooperación entre partidos y las estrechas relaciones entre los dirigentes de alto nivel de ambos países constituyen una base importante para promover los vínculos bilaterales, afirmó Rajpal, quien añadió que Singapur está dispuesto a trabajar con Vietnam para fortalecer la cooperación en formación de cuadros, desarrollo de recursos humanos estratégicos y otros ámbitos de interés común.



El embajador se comprometió a coordinar estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, así como con los ministerios, sectores y localidades pertinentes, para implementar eficazmente los acuerdos de alto nivel y promover los mecanismos de cooperación bilateral, contribuyendo al desarrollo continuo, sólido y sustancial de la Asociación Estratégica Integral bilateral./.





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