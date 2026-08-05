Ciudad vietnamita refuerza promoción de potencial turístico en mercado tailandés

Bangkok (VNA) – Una delegación de la ciudad vietnamita de Can Tho, encabezada por la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Ngoc Diep, organizó hoy en Tailandia un encuentro empresarial destinado a promover el turismo local.

La encargada de negocios interina de la Embajada de Vietnam en Tailandia, Hoang Diem Hanh, valoró la elección de Tailandia como destino de esta campaña de promoción turística de Can Tho. Según afirmó, la iniciativa constituye una excelente oportunidad no solo para difundir la imagen de la ciudad, sino también para intercambiar experiencias sobre el desarrollo turístico basado en la preservación de los valores culturales tradicionales.

Expresó su confianza en que el fortalecimiento de los vínculos entre las localidades, empresas y autoridades turísticas de ambos países abrirá nuevas oportunidades de cooperación, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios y al desarrollo sostenible de la región del delta del Mekong.

Destacó que Can Tho cuenta con una infraestructura de transporte cada vez más moderna, que garantiza una conexión eficiente entre las redes terrestre y fluvial, convirtiendo a la ciudad en una puerta de entrada estratégica al delta del Mekong.

Según señaló, la ciudad posee numerosos atractivos turísticos, entre ellos el mercado flotante de Cai Rang, sus huertos frutales, aldeas de oficios tradicionales, gastronomía típica y festivales culturales. Can Tho se esfuerza por desarrollar productos turísticos de alta calidad, sostenibles e inteligentes, centrados en el turismo ecológico, de descanso, cultural y espiritual, así como en el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones). La ciudad también acelera su transformación digital para mejorar la promoción y gestión de las actividades turísticas.

A través de este encuentro, las autoridades municipales buscan atraer más inversiones tailandesas para el desarrollo de proyectos turísticos, contribuyendo a enriquecer la oferta turística de la región dentro de la ASEAN.

Con amplia experiencia en el mercado vietnamita, Ratiwan Boonprakhong, directora a cargo de los mercados de Asia Sudoriental, Asia Meridional y el Pacífico Sur de la Autoridad de Turismo de Tailandia, consideró que Can Tho posee un gran potencial para atraer a los turistas tailandeses.

Recomendó a la ciudad promover aún más sus ventajas, especialmente el turismo agrícola asociado al delta del Mekong, al tiempo que define con mayor precisión los segmentos de visitantes a los que desea dirigirse.

Según la funcionaria tailandesa, Can Tho responde especialmente a las expectativas de los viajeros que buscan naturaleza y un estilo de vida tranquilo. En lugar de modificar su identidad, la ciudad debería ofrecer experiencias auténticas estrechamente vinculadas con la vida cotidiana de la población local.

Subrayó que el desarrollo sostenible del turismo depende, ante todo, de la participación activa de las comunidades locales en la preservación y promoción de sus tradiciones.

Por su parte, Nguyen Van Minh, presidente de la Asociación de Empresarios Tailandeses-Vietnamitas de Bangkok y sus alrededores, propuso organizar delegaciones de empresarios para visitar Can Tho, con el fin de que las empresas tailandesas conozcan mejor el potencial económico y turístico de la ciudad.

También consideró que la reanudación de una ruta aérea directa entre Bangkok y Can Tho favorecería los intercambios turísticos y contribuiría al desarrollo económico de toda la región./.

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