Vietnam y Australia avanzan hacia una nueva etapa de cooperación estratégica

Hanoi (VNA) - La próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia marcará un hito en las relaciones bilaterales y abrirá una nueva etapa para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó el embajador de Hanoi en Canberra, Pham Hung Tam.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la gira oficial del máximo dirigente vietnamita a Australia y Nueva Zelanda, prevista del 9 al 14 de agosto por invitación de sus gobernadoras generales, Sam Mostyn y Cindy Kiro, respectivamente, el diplomático destacó que la visita se produce en un momento clave, cuando la cooperación bilateral entra en una nueva fase con amplias oportunidades de desarrollo.



El diplomático señaló que el viaje contribuirá a reforzar la confianza política al más alto nivel, impulsar la implementación de la Asociación Estratégica Integral y definir las prioridades de cooperación para la próxima etapa.



Asimismo, permitirá a los líderes de ambos países intercambiar opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común, fortalecer la coordinación en los mecanismos multilaterales y reafirmar su compromiso con la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible.



Pham Hung Tam destacó que esta será la primera visita de Estado de un presidente vietnamita a Australia, por lo que reviste un significado político, diplomático y simbólico especial. También constituye un paso importante para materializar la política exterior aprobada por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), orientada a profundizar las relaciones con los socios estratégicos integrales.



Al evaluar los resultados alcanzados desde la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral hace más de dos años, el embajador afirmó que la cooperación entre Vietnam y Australia ha registrado avances sustanciales en la mayoría de los ámbitos.



Indicó que la confianza política se ha fortalecido mediante intercambios de alto nivel, mecanismos de diálogo y una estrecha coordinación en foros regionales e internacionales. Además, alrededor del 96% de las iniciativas previstas en el Plan de Acción 2024-2027 ya se han completado o avanzan conforme al calendario.



En el ámbito económico, el comercio bilateral alcanzó 8,1 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un aumento cercano al 22% interanual. Las exportaciones vietnamitas a Australia sumaron 3,8 mil millones de dólares, con un crecimiento superior al 25%. Australia figura además entre los diez principales socios de Vietnam en comercio, turismo y asistencia oficial para el desarrollo (AOD).



En defensa y seguridad, destacó la celebración del primer Diálogo Ministerial de Seguridad Vietnam-Australia en octubre de 2024 y la participación, por primera vez, de un buque de la Armada vietnamita en el ejercicio naval Kakadu, organizado por el país oceánico.



El diplomático señaló que la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en un nuevo motor de la relación bilateral. Entre los avances más relevantes figuran la segunda fase del programa Aus4Innovation, la creación del Centro de Tecnología Estratégica Vietnam-Australia en Hanoi en junio de 2025 y el lanzamiento, en julio de 2026, de la Iniciativa Australia-Vietnam para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología.



La educación sigue siendo otro de los pilares de la cooperación. Australia concede anualmente unas 70 becas a estudiantes vietnamitas y cerca de 20 mil jóvenes vietnamitas cursan estudios en instituciones australianas o en programas australianos impartidos en Vietnam.



Respecto a las perspectivas de la visita, Pham Hung Tam afirmó que esta generará un nuevo impulso para la cooperación bilateral y permitirá transformar los compromisos políticos en programas concretos.



Entre los ámbitos con mayor potencial de desarrollo mencionó la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la economía digital. En este contexto, destacó la celebración prevista del foro Tech Connect en Sídney durante la visita, destinado a fortalecer la cooperación entre organismos públicos, universidades, centros de investigación y empresas de ambos países.



Asimismo, identificó como prioridades el desarrollo de cadenas de suministro resilientes, la cooperación en energía, seguridad alimentaria e infraestructura, así como el fortalecimiento de los vínculos en comercio, inversión, educación y salud.



El embajador expresó su confianza en que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia continuará profundizándose y seguirá contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región y del mundo./.

VNA