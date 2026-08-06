Presidente del Parlamento tailandés asiste a exposición sobre lazos bilaterales

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, asistió hoy a la inauguración de la exposición “Vínculos entrelazados: 50 años de relaciones diplomáticas entre Tailandia y Vietnam”, celebrada en el Museo de la Mujer de Vietnam, en el marco de su visita oficial al país.



La muestra forma parte de las actividades conmemorativas por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto de 1976) y fue organizada conjuntamente por la Embajada de Tailandia en Vietnam y esa entidad museística.



En la ceremonia inaugural, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, destacó que la celebración de la exposición precisamente en la fecha del aniversario, con la presencia del titular del Parlamento tailandés, constituye un acontecimiento significativo que refleja la determinación de los dirigentes y pueblos de ambos países de fortalecer la asociación estratégica integral entre Vietnam y Tailandia de manera cada vez más sustancial, eficaz y sostenible.



La dirigente vietnamita subrayó que la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de asociación estratégica integral, en mayo de 2025, abrió una nueva etapa de cooperación más profunda y efectiva en ámbitos como política, defensa, seguridad, economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, turismo e intercambios entre los pueblos.



Asimismo, resaltó que la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países ha seguido fortaleciéndose en los últimos años, contribuyendo a consolidar la amistad bilateral y promover la paz, la estabilidad y la cooperación en la región.



Nguyen Thi Thanh valoró también el significado del tema de la exposición, al considerar que los trajes tradicionales exhibidos no solo reflejan la riqueza cultural, la identidad y la creatividad de cada nación, sino que simbolizan igualmente los lazos que unen a ambos pueblos.

El presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, asiste a la inauguración de la exposición. (Foto: VNA)

Del mismo modo que los hilos se entrelazan para formar un tejido resistente, las relaciones entre Vietnam y Tailandia se han construido sobre la confianza política, la cooperación entre sus parlamentos y gobiernos, y, especialmente, la amistad cultivada entre sus pueblos a lo largo de generaciones.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional vietnamita elogió igualmente la elección de destacar el papel de la mujer y del tejido tradicional, símbolos de la identidad cultural, la laboriosidad, la creatividad y el vínculo entre tradición y modernidad tanto en Vietnam como en Tailandia.



Por su parte, Sophon Zaram expresó su satisfacción por encabezar la delegación parlamentaria tailandesa en esta visita oficial y asistir a una exposición que, a su juicio, refleja el desarrollo de la amistad, la confianza y la cooperación tejidas por ambos países durante el último medio siglo.



Al recordar el establecimiento de relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976, señaló que aquel momento marcó el inicio de una nueva etapa en los vínculos bilaterales, los cuales, a lo largo de cinco décadas, han evolucionado desde una relación entre países vecinos hasta convertirse en una amistad cimentada en la sinceridad y la confianza mutua.



El titular tailandés destacó que la reciente elevación de los vínculos al nivel de asociación estratégica integral demuestra la estrecha cooperación entre ambas naciones para hacer frente a desafíos comunes, como la lucha contra las drogas, la ciberseguridad y la delincuencia transnacional, así como para promover conjuntamente la paz, la estabilidad y la prosperidad de la ASEAN.



En representación del poder legislativo tailandés, reafirmó el compromiso del Parlamento de su país de seguir apoyando la ampliación de la cooperación con Vietnam, tanto en el ámbito parlamentario como en el fortalecimiento de una conectividad sostenible en beneficio de los pueblos de ambas naciones.



“Este 50.º aniversario no solo nos invita a recordar el pasado, sino que también marca el comienzo de una nueva etapa de cooperación. Tailandia y Vietnam seguirán siendo amigos sinceros”, afirmó.



Tras los discursos, Sophon Zaram, Nguyen Thi Thanh y representantes de ambos países participaron en la ceremonia de corte de cinta inaugural.



A través de la exhibición de trajes tradicionales de Vietnam y Tailandia, la exposición pone de relieve la riqueza del patrimonio cultural, la identidad y la excelencia artística de ambos países, al tiempo que resalta la belleza, los conocimientos y la destreza de sus pueblos, especialmente el importante papel de la mujer y de la tradición textil en la preservación del patrimonio cultural.



La muestra permanecerá abierta gratuitamente al público del 6 al 12 de agosto de 2026, de las 08:00 a 17:00 horas, en el Museo de la Mujer de Vietnam, ubicado en el número 36 de la calle Ly Thuong Kiet, barrio de Cua Nam, Hanoi./.