Vietnam reafirma su compromiso con el movimiento mundial por la paz

Hanoi (VNA) - Representantes del Comité de Paz de Vietnam y de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam participan en la Conferencia Mundial contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno 2026, celebrada en la ciudad japonesa de Hiroshima del 2 al 7 de agosto.



Su asistencia reafirma el compromiso de Vietnam de acompañar al movimiento por la paz del pueblo japonés y de la comunidad internacional a favor del desarme nuclear.



La conferencia tuvo lugar en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres, el aumento de la competencia estratégica entre las grandes potencias y la persistencia de diversos conflictos armados que siguen afectando negativamente la paz, la seguridad internacional y los esfuerzos por el desarme nuclear.



La conferencia incluyó una serie de actividades que reunieron a cientos de delegados internacionales representantes de movimientos pacifistas, sindicatos, organizaciones de mujeres y jóvenes, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, instituciones gubernamentales y autoridades locales, además de miles de participantes procedentes de distintas regiones de Japón.



En la sesión inaugural, Duong Thi Nga, vicesecretaria general del Comité de Paz de Vietnam, entregó oficialmente al comité organizador el mensaje del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, el cual fue leído solemnemente ante todos los asistentes durante la apertura de la Conferencia Internacional y distribuido en japonés e inglés.



En su mensaje de solidaridad, To Lam expresó su reconocimiento a más de siete décadas de esfuerzos del comité organizador en la promoción del desarme nuclear y en la defensa de la voz de los hibakusha (sobrevivientes de los bombardeos atómicos).



Asimismo, destacó el papel fundamental del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW), reafirmando la posición coherente y la contribución responsable de Vietnam a la paz mundial y a la no proliferación nuclear.



Por su parte, el presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Phan Anh Son, envió una carta de felicitación a la conferencia, en la que expresó la profunda solidaridad del pueblo vietnamita con las víctimas japonesas de las bombas atómicas y reiteró el compromiso de su país de seguir colaborando con las organizaciones internacionales por la paz para construir un mundo libre de armas nucleares y promover la cultura de la paz entre las nuevas generaciones.



Durante la conferencia, la delegación vietnamita desempeñó un papel activo como ponente, intervino en la sesión plenaria inaugural y participó en el comité encargado de redactar la declaración conjunta del encuentro, contribuyendo significativamente al éxito de las actividades.



La participación y las aportaciones de los representantes del Comité de Paz de Vietnam reflejaron la profunda solidaridad del pueblo vietnamita y su firme compromiso de seguir contribuyendo activamente al movimiento internacional por la paz./.

VNA