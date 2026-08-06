Delegación militar de India visita Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam

​Hanoi (VNA)- Una delegación de la Fuerza Aérea de la India, encabezada por el general AP Singh, jefe del Estado Mayor de esta fuerza, realizó una visita de trabajo a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam.

​La delegación fue recibida la víspera por el mayor general Ngo Vinh Phuc, rector de la institución, junto con representantes del Servicio de Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea de Vietnam.

​Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron que la cooperación en materia de formación constituye un ámbito clave dentro de las relaciones de defensa entre Vietnam y la India.

​Los dirigentes de la Escuela presentaron las principales tareas de la institución, entre ellas la formación de pilotos militares, oficiales paracaidistas y de búsqueda y rescate, así como de personal técnico aeronáutico.

Asimismo, destacaron los esfuerzos por modernizar los programas de enseñanza mediante la incorporación de tecnologías de simulación, la transformación digital y la mejora continua de la calidad del entrenamiento.

​Por su parte, el general AP Singh valoró positivamente la tradición, la infraestructura y la estrategia de desarrollo de la Escuela.

​Ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre la formación de pilotos, la gestión del entrenamiento de vuelo, la seguridad operacional y la aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza.

​La visita contribuye a fortalecer la cooperación en formación, el intercambio de experiencias profesionales y la ampliación de los vínculos entre las fuerzas aéreas de ambos países, impulsando así una implementación cada vez más eficaz de los lazos entre ambos países./.

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