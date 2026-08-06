Delegación militar de India visita Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam

Hanoi (VNA)- Una delegación de la Fuerza Aérea de la India, encabezada por el general AP Singh, jefe del Estado Mayor de esta fuerza, realizó una visita de trabajo a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam.
La delegación fue recibida la víspera por el mayor general Ngo Vinh Phuc, rector de la institución, junto con representantes del Servicio de Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea de Vietnam.
Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron que la cooperación en materia de formación constituye un ámbito clave dentro de las relaciones de defensa entre Vietnam y la India.
Los dirigentes de la Escuela presentaron las principales tareas de la institución, entre ellas la formación de pilotos militares, oficiales paracaidistas y de búsqueda y rescate, así como de personal técnico aeronáutico.
Asimismo, destacaron los esfuerzos por modernizar los programas de enseñanza mediante la incorporación de tecnologías de simulación, la transformación digital y la mejora continua de la calidad del entrenamiento.
Por su parte, el general AP Singh valoró positivamente la tradición, la infraestructura y la estrategia de desarrollo de la Escuela.
Ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre la formación de pilotos, la gestión del entrenamiento de vuelo, la seguridad operacional y la aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza.
La visita contribuye a fortalecer la cooperación en formación, el intercambio de experiencias profesionales y la ampliación de los vínculos entre las fuerzas aéreas de ambos países, impulsando así una implementación cada vez más eficaz de los lazos entre ambos países./.