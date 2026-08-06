Política

Delegación militar de India visita Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam

Delegaciones de las fuerzas aéreas de Vietnam e India intercambian experiencias para reforzar la formación militar y la cooperación en defensa.

Delegados participantes en la cita (Foto: qdnd.vn)
Delegados participantes en la cita (Foto: qdnd.vn)

​Hanoi (VNA)- Una delegación de la Fuerza Aérea de la India, encabezada por el general AP Singh, jefe del Estado Mayor de esta fuerza, realizó una visita de trabajo a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam.

​La delegación fue recibida la víspera por el mayor general Ngo Vinh Phuc, rector de la institución, junto con representantes del Servicio de Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea de Vietnam.

​Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron que la cooperación en materia de formación constituye un ámbito clave dentro de las relaciones de defensa entre Vietnam y la India.

​Los dirigentes de la Escuela presentaron las principales tareas de la institución, entre ellas la formación de pilotos militares, oficiales paracaidistas y de búsqueda y rescate, así como de personal técnico aeronáutico.

Asimismo, destacaron los esfuerzos por modernizar los programas de enseñanza mediante la incorporación de tecnologías de simulación, la transformación digital y la mejora continua de la calidad del entrenamiento.

​Por su parte, el general AP Singh valoró positivamente la tradición, la infraestructura y la estrategia de desarrollo de la Escuela.

​Ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre la formación de pilotos, la gestión del entrenamiento de vuelo, la seguridad operacional y la aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza.

​La visita contribuye a fortalecer la cooperación en formación, el intercambio de experiencias profesionales y la ampliación de los vínculos entre las fuerzas aéreas de ambos países, impulsando así una implementación cada vez más eficaz de los lazos entre ambos países./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #India #Fuerza Aérea #AP Singh #Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea #cooperación en defensa #formación militar
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Duy Trinh, y su homólogo tailandés, Bhichai Rattakul, firman el 6 de agosto de 1976 en Hanoi el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia: 50 años de asociación en constante fortalecimiento

Cinco décadas después del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas, Vietnam y Tailandia han consolidado una cooperación cada vez más amplia y profunda. Desde la elevación de sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, ambos países impulsan una colaboración más eficaz en beneficio de sus pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia

Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia

Vietnam y Tailandia establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976. Desde entonces, la cooperación bilateral ha experimentado un desarrollo continuo, ampliándose y profundizándose en todos los ámbitos.

El gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam revisa leyes bancarias y contra el lavado de dinero

Al continuar con la agenda de su primera reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura se centró hoy en analizar el proyecto de ley que modifica y complementa diversos artículos de la Ley del Banco Estatal; la de Prevención del Lavado de Dinero y la de Instituciones de Crédito.