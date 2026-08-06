Parlamento de Vietnam analiza la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam escuchó hoy la presentación del informe del Gobierno sobre la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, bajo la presidencia del titular del Parlamento, Tran Thanh Man.



Al presentar la propuesta, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, informó que ambas ciudades se establecerán sobre la base de la actual superficie, población y organización administrativa de las provincias homónimas.



La futura ciudad de Quang Ninh tendrá una superficie de 6.231,27 kilómetros cuadrados, una población de 1.523.400 habitantes y 54 unidades administrativas de nivel comunal, integradas por 30 barrios, 22 comunas y dos zonas administrativas especiales. Por su parte, la ciudad de Bac Ninh abarcará unos 4.713,75 kilómetros cuadrados, contará con 3.989.623 habitantes y 99 unidades administrativas comunales.



El ministro destacó que ambos proyectos cumplen plenamente las cinco condiciones establecidas en la Ley de Organización del Gobierno Local de 2025 y los siete criterios para la creación de ciudades bajo administración central, conforme a la Resolución No. 112/2025 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional.



En nombre del órgano encargado de la revisión, el jefe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, Phan Chi Hieu, recomendó a la Asamblea Nacional aprobar las resoluciones para la creación de ambas ciudades. Asimismo, propuso que el Gobierno instruya a las autoridades locales a completar con rapidez la reorganización administrativa, el funcionamiento de los nuevos órganos, el cambio de sellos oficiales y las demás condiciones necesarias para garantizar la operación sincronizada de las nuevas administraciones urbanas inmediatamente después de la aprobación parlamentaria.



La Comisión también respaldó que la resolución sobre la creación de la ciudad de Quang Ninh entre en vigor el 1 de septiembre de 2026, mientras que la correspondiente a Bac Ninh lo haga el 20 de septiembre de 2026, en consonancia con el grado de preparación y las necesidades de cada localidad.



Durante los debates en grupos, los diputados coincidieron en que ambas provincias reúnen plenamente los requisitos legales para convertirse en ciudades bajo administración central.



El secretario del Comité del Partido de Quang Ninh, Quang Minh Cuong, señaló que la provincia cuenta con más de seis mil kilómetros cuadrados de superficie, 54 unidades administrativas de nivel comunal y una tasa de urbanización del 81,23% en 2025. En julio de 2026 fue reconocida como ciudad de categoría I, completando uno de los requisitos fundamentales para su transformación. Añadió que Quang Ninh ha mantenido durante 11 años consecutivos un crecimiento económico entre los más altos del país y que el ingreso per cápita superó los 10 mil dólares en 2025.



El dirigente afirmó que convertirse en una ciudad administrada por el Gobierno central constituye una aspiración compartida por las autoridades y la población de Quang Ninh, aunque subrayó que el desafío principal será impulsar un desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y cultural, garantizando al mismo tiempo la defensa y la seguridad. La provincia aspira a elevar el ingreso per cápita a más de 20 mil dólares para 2030.



Por su parte, el diputado Tran Hoang Ngan de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que, de aprobarse las propuestas, Vietnam contará con nueve ciudades bajo administración central y 25 provincias. También advirtió que las nuevas ciudades afrontarán mayores exigencias en materia de infraestructura urbana, salud, educación y tratamiento de residuos, por lo que pidió mantener políticas de apoyo e inversión, especialmente en el desarrollo agrícola./.

VNA