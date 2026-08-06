Parlamento vietnamita examina inversión en grandes proyectos de infraestructura

Hanoi (VNA) - Los diputados escucharon hoy la propuesta de inversión para el proyecto de construcción de la Circunvalación 5 - la Región de la capital de Hanoi, así como sobre el ajuste de la política de inversión del proyecto ferroviario Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura.



Según la propuesta presentada por el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, la Circunvalación 5 tendrá una longitud de 349 kilómetros y atravesará siete provincias y ciudades.





El ministro de Construcción, Tran Hong Minh, habla en la reunión. Foto: VNA

La vía principal se construirá con estándar de autopista de seis carriles, una velocidad de diseño de entre 100 y 120 kilómetros por hora y contará con carreteras laterales de al menos dos carriles.



La inversión preliminar asciende aproximadamente a 11 mil millones de dólares, de los cuales el presupuesto del Gobierno central financiará la autopista principal, mientras que las localidades asumirán la construcción de las vías laterales.



Está previsto que la fase preparatoria comience en 2026, las obras se inicien en 2027, el proyecto quede sustancialmente concluido en 2030 y la totalidad del trazado entre en funcionamiento antes de 2035.



El Ejecutivo propone ejecutar la obra mediante inversión pública, sin descartar la posibilidad de recurrir posteriormente al modelo de asociación público-privada, además de aplicar diez grupos de mecanismos y políticas especiales para acelerar su ejecución.



En cuanto al proyecto ferroviario Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, el Gobierno plantea incorporar un nuevo tramo de 8,4 kilómetros entre Yen Vien y Gia Lam, trasladar la principal terminal ferroviaria de pasajeros del norte a Gia Lam, convertir en doble vía el tramo Bac Hong-Nam Hai Phong, inicialmente previsto como vía única, añadir nuevas conexiones con la red ferroviaria existente y ajustar el sistema de tracción en los ramales secundarios para adecuarlo a la planificación nacional y mejorar la eficiencia operativa.





El jefe de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai. (Foto: VNA)

En su informe de evaluación, el jefe de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai, consideró que ambos proyectos cumplen los criterios para ser clasificados como obras de importancia nacional, al fortalecer la conectividad regional, mejorar la infraestructura de transporte e impulsar el desarrollo económico y social.



No obstante, la comisión solicitó al Gobierno aclarar el impacto global de la futura red de transporte, el mecanismo de coordinación entre los 22 proyectos componentes de la Circunvalación 5, el calendario de ejecución, las responsabilidades de las administraciones locales y la viabilidad del financiamiento, especialmente teniendo en cuenta que para el período 2026-2030 solo está previsto asignar alrededor del 27,7% de las necesidades de recursos del presupuesto central.



Respecto al proyecto ferroviario Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, recomendó continuar revisando su coherencia con la planificación nacional, ampliar la evaluación del impacto ambiental y precisar el cronograma de ejecución, los planes de compensación y reasentamiento, las fuentes de suministro de materiales de construcción, los mecanismos de aprovechamiento del suelo y las políticas especiales aplicables.



El objetivo es garantizar la eficiencia de la inversión, prevenir pérdidas y despilfarros de recursos públicos y salvaguardar los derechos e intereses de la población afectada por el proyecto./.