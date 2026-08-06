Quang Ninh capta más de mil millones de dólares en IED en siete meses

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Durante los primeros siete meses de 2026, la provincia vietnamita de Quang Ninh captó más de mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), superando el ritmo previsto en su plan anual y consolidándose como un destino seguro y atractivo para los inversionistas internacionales.



La inversión total registrada en las zonas económicas y parques industriales de la provincia superó los 1,61 mil millones de dólares, de los cuales más de 1,095 mil millones de dólares correspondieron a IED.



Además del crecimiento en volumen, los flujos de capital extranjero muestran una evolución positiva en términos de calidad, ya que la provincia prioriza proyectos de alta tecnología, industrias de procesamiento y manufactura, industria verde, electrónica, energías limpias, logística y otros sectores con alto valor agregado.



Este desempeño responde a una estrategia renovada de promoción de inversiones, orientada hacia sectores y proyectos prioritarios.



Quang Ninh ha intensificado el contacto directo con corporaciones multinacionales y empresas integradas en las cadenas globales de suministro, al tiempo que aprovecha la red de compañías con inversión extranjera ya establecidas en la provincia.



Paralelamente, las autoridades han preparado terrenos con infraestructura básica, acelerado la liberación de suelo y mejorado la infraestructura de las zonas económicas e industriales.



Uno de los principales factores de competitividad de Quang Ninh ha sido la profunda reforma administrativa, basada en un cambio de enfoque que sustituye la simple tramitación de procedimientos por un modelo de acompañamiento al inversionista.



Los plazos para resolver numerosos trámites de inversión se han reducido en más del 32%, mientras que el 100% de los procedimientos que cumplen los requisitos ya pueden realizarse íntegramente en línea, sin restricciones territoriales.



En los primeros siete meses del año, los organismos competentes de la provincia resolvieron cerca de dos mil expedientes dentro o antes de los plazos establecidos, contribuyendo a reducir tanto el tiempo como los costos para las empresas.



Según Truong Manh Hung, subdirector de la Autoridad de Gestión de las Zonas Económicas de Quang Ninh, la provincia considera que la mejora continua del entorno de inversión y de la calidad de los servicios públicos constituye una ventaja competitiva fundamental.



En este sentido, dijo, la Autoridad de Gestión seguirá acompañando a los inversionistas desde la fase de prospección y preparación de los proyectos hasta su puesta en marcha, al tiempo que brindan apoyo para resolver dificultades e incentivar la ampliación de las actividades productivas.



De cara al futuro, Quang Ninh continuará elevando la calidad de la inversión extranjera mediante la revisión y recuperación de proyectos con retrasos en su ejecución, con el objetivo de liberar suelo para inversionistas con mayor capacidad financiera y tecnológica.



Al mismo tiempo, la provincia estudia la implementación de mecanismos y políticas innovadoras, entre ellos la zona de cooperación económica transfronteriza Mong Cai–Dongxing, una zona económica digital y del conocimiento libre y un régimen especial para el desarrollo de la zona especial de Van Don, iniciativas destinadas a ampliar el espacio de desarrollo y promover un crecimiento económico rápido y sostenible./.

VNA