Quang Ninh y provincias norteñas de Laos refuerzan su cooperación para el período 2026-2030

Vientiane (VNA) - La provincia norvietnamita de Quang Ninh y las provincias laosianas de Xaynhabouly, Luang Prabang y Houaphan evaluaron los resultados de su programa de cooperación correspondiente al período 2022-2026 y acordaron nuevas orientaciones para fortalecer los vínculos durante la etapa 2026-2030.



La conferencia se celebró en Xaynhabouly y estuvo copresidida por Quan Minh Cuong, secretario del Comité del Partido de Quang Ninh; Phengnilan Khamphanpheng, secretario del Comité del Partido de Xaynhabouly; Bounleun Manivong, secretario del Comité del Partido de Luang Prabang; y Phoutphan Keovongxay, secretario del Comité del Partido de Houaphan. Al encuentro asistieron también delegaciones de las cuatro localidades y representantes del Consulado General de Vietnam en el norte de Laos.



Durante la reunión, Phengnilan Khamphanpheng dio la bienvenida a las delegaciones participantes y presentó un panorama de la situación socioeconómica y el potencial de desarrollo de Xaynhabouly. Asimismo, destacó los avances alcanzados por las cuatro provincias en la implementación de los acuerdos de cooperación suscritos en los últimos años.



El funcionario laosiano expresó su agradecimiento a Quang Ninh por el apoyo brindado en la formación de recursos humanos y el desarrollo de infraestructuras en diversos ámbitos, entre ellos política, educación, turismo cultural, inversión, comercio, salud y finanzas públicas. Según señaló, esta colaboración ha contribuido de manera significativa al progreso de Xaynhabouly, Luang Prabang y Houaphan.



También manifestó su deseo de que Quang Ninh continúe acompañando a estas provincias en los próximos años, contribuyendo a materializar las orientaciones de cooperación acordadas por ambos Partidos y Estados, y reafirmadas recientemente por Thongloun Sisoulith y To Lam.



Por su parte, Quan Minh Cuong presentó las fortalezas económicas y el potencial de desarrollo de Quang Ninh, al tiempo que valoró positivamente los resultados de la cooperación entre las cuatro provincias durante el período 2022-2026. Asimismo, expresó su respaldo al nuevo programa de colaboración para los próximos cinco años.



Al término de la conferencia, las cuatro provincias firmaron el acta de cooperación para el período 2026-2030, estableciendo una base sólida para ampliar los intercambios en los ámbitos político, socioeconómico, comercial y turístico, así como para seguir fortaleciendo la especial relación de amistad entre Vietnam y Laos./.

VNA