Política

Vietnam y Laos promueven la cooperación parlamentaria para concretar compromisos bilaterales

La Asamblea Nacional de Vietnam continuará trabajando estrechamente con su similar laosiana para crear un marco jurídico sólido que respalde y facilite la implementación de los programas de cooperación acordados por los gobiernos de ambos países, destacó el presidente del Parlamento vietnamita, Tran Thanh Man.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam continuará trabajando estrechamente con su similar laosiana para crear un marco jurídico sólido que respalde y facilite la implementación de los programas de cooperación acordados por los gobiernos de ambos países, destacó el presidente del Parlamento vietnamita, Tran Thanh Man.

Al sostener hoy un encuentro con el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, quien realiza una visita oficial al país y participa en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026., Tran Thanh Man afirmó que este viaje refleja de manera vívida la relación especial entre ambos países y contribuirá a generar nuevos impulsos para profundizar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la vinculación estratégica entre los dos Partidos, Estados y pueblos.

En la ocasión, el dirigente parlamentario vietnamita felicitó a Laos por los importantes, integrales e históricos logros alcanzados en los últimos años y expresó su confianza en que, bajo la acertada dirección del Partido Popular Revolucionario de Laos, la supervisión de la Asamblea Nacional y la conducción del Gobierno encabezado por Sonexay Siphandone, el pueblo laosiano cumplirá con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido y el Décimo Plan Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico, fortaleciendo continuamente la posición y el prestigio del país en la región y el mundo.

Vietnam continuará acompañando y apoyando el proceso de renovación de Laos, en consonancia con el espíritu de camaradería y hermandad que caracteriza las relaciones entre ambas naciones, resaltó.

Por su parte, Sonexay Siphandone agradeció a Tran Thanh Man por recibir a la delegación laosiana y lo felicitó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional para la XVI legislatura. También le transmitió los saludos y una invitación oficial para visitar Laos de parte de su homólogo laosiano, Saysomphone Phomvihane.

El primer ministro destacó los significativos avances alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista y la supervisión de la Asamblea Nacional, subrayando que estos resultados han permitido mantener un sólido crecimiento económico, mejorar el nivel de vida de la población, garantizar la estabilidad social y reforzar el papel y la influencia del país en los ámbitos regional e internacional.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Ambos dirigentes manifestaron su satisfacción por el excelente desarrollo de la cooperación bilateral en todos los ámbitos, desde la política, la diplomacia y la defensa-seguridad hasta la economía, la cultura, la educación y los intercambios entre localidades. En este sentido, resaltaron la importancia de la reciente incorporación del concepto de “cohesión estratégica” al marco general de las relaciones bilaterales, lo que refleja una visión de largo plazo y un firme compromiso político de los máximos líderes de ambos países para fortalecer los lazos especiales en la nueva etapa.

Al felicitar los resultados de las conversaciones entre los dos primeros ministros y los avances de la cooperación gubernamental, Tran Thanh Man señaló que, sobre la base de la relación especial existente, los órganos legislativos de Vietnam y Laos han mantenido una estrecha coordinación en la implementación de sus acuerdos, mediante intercambios regulares de delegaciones, el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, así como mecanismos conjuntos para monitorear la ejecución de proyectos y acuerdos clave.

De cara al futuro, ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la confianza política, mantener las visitas y contactos de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado, los parlamentos, los consejos populares y los intercambios populares. También acordaron intensificar la cooperación profesional y el intercambio de experiencias entre el Consejo de Nacionalidades, las comisiones parlamentarias y los grupos parlamentarios de amistad de ambos países en materia legislativa, de supervisión y de toma de decisiones sobre asuntos estratégicos.

Asimismo, reafirmaron su apoyo mutuo en foros parlamentarios regionales e internacionales como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), con el objetivo de proteger los intereses comunes de ambos países y de la región.

Además de la cooperación legislativa, los dos dirigentes analizaron medidas destinadas a impulsar la cooperación económica y comercial, con el propósito de situarla a la altura de las excelentes relaciones políticas bilaterales. Coincidieron en la necesidad de eliminar obstáculos para acelerar proyectos de infraestructura en los ámbitos del transporte, la energía, el comercio y la inversión, incluidos corredores viales de alta velocidad y líneas ferroviarias que conecten Laos con el mar.

También acordaron crear condiciones favorables para que las empresas de ambos países amplíen sus inversiones y actividades comerciales, especialmente en sectores como las energías limpias, la agricultura de alta tecnología y el comercio fronterizo.

Las dos partes convinieron además en coordinar estrechamente la organización de las actividades conmemorativas del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos, que se celebrarán en 2027, con el fin de difundir entre los pueblos de ambos países, especialmente entre las nuevas generaciones, la tradición de amistad y solidaridad especial que une a las dos naciones.

Al expresar su profundo agradecimiento por el apoyo oportuno y eficaz brindado por Vietnam a Laos a lo largo de los años, Sonexay Siphandone reafirmó que el Gobierno laosiano trabajará estrechamente con la Asamblea Nacional de Laos y con las agencias vietnamitas, en particular con el Gobierno encabezado por el primer ministro Le Minh Hung, para garantizar la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel y de los resultados de la 48.ª Reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos. Según destacó, estos esfuerzos contribuirán a generar beneficios tangibles para los pueblos de ambos países y a fortalecer la relación especial Laos-Vietnam./.

VNA
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