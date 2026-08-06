Expertos piden asegurar suministro para elevar valor de exportaciones madereras de Vietnam

Hanoi (VNA) - Eliminar los obstáculos en el suministro de madera destinada al procesamiento de alto valor agregado es fundamental para que esa industria de Vietnam aumente el valor de sus exportaciones y fortalezca su posición en la cadena global de ese rubro, afirmaron expertos del sector.



La industria maderera vietnamita ha registrado un rápido crecimiento en los últimos años, con exportaciones que alcanzaron los 17,2 mil millones de dólares en 2025. Actualmente, la madera y los productos derivados se exportan a más de 140 países y territorios, lo que convierte a Vietnam en un importante centro de procesamiento dentro de la cadena global de suministro, con mercados clave como Estados Unidos, Japón, China, la Unión Europea y Corea del Sur.



Sin embargo, pese a contar con cerca de 4,9 millones de hectáreas de bosques plantados, muchos fabricantes enfrentan dificultades para garantizar un suministro suficiente de materia prima destinada al procesamiento profundo y la producción de mayor valor agregado. Una gran parte de la madera continúa talándose de forma prematura y exportándose en forma de astillas y pellets, lo que reduce la disponibilidad de troncos de gran diámetro necesarios para fabricar productos de alto valor.



Pham Thanh Long, director de abastecimiento de materias primas de la empresa Trieu Thai Son, en la provincia de Thanh Hoa, explicó que las plantaciones de acacia suelen talarse tras apenas tres o cuatro años debido a la fuerte competencia entre las numerosas plantas procesadoras de astillas, lo que genera inestabilidad en el mercado de materias primas.



Según Thanh Long, esta práctica disminuye considerablemente el valor económico de los recursos forestales. Tres toneladas de acacia fresca generan apenas unos cuatro millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) cuando se exportan como astillas o alrededor de cinco millones de dongs si se destinan a pellets, mientras que podrían alcanzar hasta 20 millones de dongs si se utilizaran para fabricar tableros contrachapados y otros productos de mayor valor agregado. Como consecuencia, muchas empresas han tenido que reducir su producción o incluso suspender operaciones por falta de materia prima.



De acuerdo con la Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam (Viforest), los cuatro principales grupos de productos de exportación del sector requirieron alrededor de 59,5 millones de metros cúbicos de madera en 2025. De ese volumen, las astillas y los pellets representaron 46,5 millones de metros cúbicos, equivalentes al 78,1%, mientras que los tableros industriales y los muebles consumieron solo 13 millones de metros cúbicos o el 21,9%, lo que demuestra que la mayor parte de la madera sigue destinándose a productos de bajo valor agregado.



Doan Van Tinh, presidente del Consejo de Administración de MDF Mekong, señaló que las astillas continúan representando una parte importante de las exportaciones forestales de Vietnam, pese a su escaso valor agregado y limitada contribución a la cadena de valor de la industria maderera.



Atribuyó esta situación al bajo impuesto a la exportación de astillas, de aproximadamente un 2%, que además es totalmente reembolsable, reduciendo en la práctica la carga tributaria a casi cero. En contraste, los productos madereros de mayor valor agregado están sujetos a impuestos de exportación de entre 8% y 10%.



Asimismo, destacó que las plantas de producción de astillas requieren inversiones mucho menores que las instalaciones dedicadas al procesamiento profundo de la madera.



La estructura del sector forestal vietnamita también representa un desafío. La mayoría de los bosques de plantación pertenecen a pequeños propietarios con recursos financieros limitados, lo que los lleva a talar los árboles después de solo tres a cinco años para recuperar rápidamente su inversión y reducir riesgos.



Con el objetivo de alcanzar 19 mil millones de dólares en exportaciones en 2026, las empresas han instado a las autoridades a reducir gradualmente las exportaciones de materias primas mediante el aumento de los impuestos a las astillas de madera, la introducción de cuotas de exportación, el fortalecimiento de las inspecciones y una supervisión más estricta sobre las plantas procesadoras, los centros de acopio y las estaciones de pesaje no autorizadas, además de aplicar sanciones firmes contra las instalaciones que incumplan la normativa.



El secretario general de Viforest, Ngo Sy Hoai, afirmó que Vietnam no carece de bosques plantados, sino de un suministro estable de madera de gran diámetro, alta calidad y origen legal, apta para el procesamiento profundo.



Consideró que resolver la fragmentación de la propiedad forestal, mejorar las variedades de árboles y las técnicas de cultivo, así como fortalecer la cooperación entre productores, cooperativas y empresas procesadoras, será esencial para construir una cadena de suministro sostenible.



Subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión forestal sostenible. En lugar de considerar los bosques como cultivos de rotación corta destinados a obtener beneficios rápidos, propuso administrarlos como activos de largo plazo, con una adecuada selección de especies, densidades óptimas de plantación, control eficaz de plagas y enfermedades, conservación del suelo y del agua, gestión del carbono y aprovechamiento basado en objetivos de calidad.



Con este enfoque, los propietarios forestales dejarían de vender la madera únicamente por peso y podrían comercializarla también según el diámetro de los troncos, su calidad, certificación y potencial para el procesamiento industrial, añadió.



Por su parte, Nguyen Van Dien, subdirector del Departamento Forestal y de Protección Forestal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que el sector debe pasar de priorizar el volumen de exportación a generar un mayor valor agregado, garantizando que la madera sea de origen legal, plenamente trazable, libre de deforestación, certificada bajo estándares de gestión forestal sostenible y producida con bajas emisiones de carbono.



Añadió que esta cartera continuará promoviendo las plantaciones de árboles de gran diámetro, ampliando la superficie de bosques certificados, desarrollando sistemas digitales de trazabilidad y perfeccionando las políticas de financiación, inversión y mercados de carbono, con el fin de asegurar una base sostenible de materias primas que respalde el crecimiento a largo plazo de la industria maderera vietnamita./.

VNA