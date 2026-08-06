Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó que el país debe renovar profundamente la planificación y la organización del desarrollo de las infraestructuras, al considerar que estas constituyen un factor decisivo para fortalecer la competitividad nacional y sostener el crecimiento a largo plazo.



Al presidir hoy una reunión con el Comité del Partido del Gobierno y diversos organismos sobre la implementación de la Resolución 13-NQ/TW del XI mandato del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y la Conclusión 72-KL/TW del XIII Buró Político, el máximo dirigente destacó que las infraestructuras ya no solo sirven a la producción y la vida cotidiana, sino que representan un elemento estratégico para el desarrollo del país.



Durante la sesión, representantes del Comité del Partido del Gobierno presentaron un informe sobre la ejecución de ambos documentos, mientras dirigentes de diversos organismos expusieron propuestas para impulsar la construcción de un sistema de infraestructuras moderno e integrado.



Máximo dirigente de Vietnam insta a renovar la planificación de infraestructuras (Foto: VNA)



En sus conclusiones, To Lam reconoció los importantes avances logrados en los últimos años gracias a los esfuerzos del Gobierno, los ministerios, las autoridades locales, la comunidad empresarial y la población.



Señaló que el desarrollo de las infraestructuras ha contribuido a eliminar cuellos de botella, ampliar el espacio para el crecimiento, fortalecer la capacidad productiva y mejorar las condiciones de vida de la población.



El máximo dirigente también elogió el espíritu de determinación y la capacidad demostrada para ejecutar proyectos de gran complejidad, aunque subrayó la necesidad de renovar el enfoque de desarrollo de las infraestructuras sobre la base de una planificación integrada, la eficiencia económica y la calidad de los servicios.



En ese sentido, sostuvo que el país debe desarrollar de forma equilibrada las infraestructuras físicas, digitales y naturales, convertir este ámbito en un sector económico estratégico capaz de impulsar la capacidad productiva nacional y reforzar el papel orientador del Estado en la movilización de recursos para proyectos fundamentales con impacto regional.



To Lam insistió en que la planificación de las infraestructuras debe armonizarse con la estrategia nacional de desarrollo, la organización del espacio económico y el fortalecimiento de la competitividad del país, con una visión de largo plazo que favorezca la articulación entre sectores y regiones y permita adaptarse a los cambios tecnológicos, demográficos, climáticos y del mercado.



Asimismo, abogó por garantizar la sincronización entre las infraestructuras económicas, sociales y digitales, así como las vinculadas con los datos científicos, la tecnología y la innovación.



También pidió reforzar la conexión entre los distintos modos de transporte y su integración con los sectores energético, logístico y urbano, así como entre las zonas urbanas y rurales, el mercado interno y el internacional, en consonancia con los objetivos de defensa, seguridad, protección ambiental, transformación digital y transición ecológica.



El líder exhortó además a reformar de manera profunda la gestión de las inversiones y de los activos de infraestructura, elevando la responsabilidad de los máximos responsables en todas las etapas de los proyectos.



Subrayó que solo deben aprobarse nuevas inversiones cuando existan condiciones suficientes en materia de planificación territorial, disponibilidad de terrenos, financiación, materiales, tecnología, recursos humanos e infraestructuras de conexión.



Igualmente, reclamó definir claramente las responsabilidades en los proyectos con retrasos, sobrecostes o baja eficiencia, acelerar la creación de una base de datos unificada sobre planificación, proyectos y activos de infraestructura, e intensificar la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial en la inversión, gestión y operación de las infraestructuras nacionales.



El dirigente también instó a concentrar los recursos en los sistemas estratégicos de infraestructura, completar los corredores de transporte y logística, desarrollar el transporte fluvial y ferroviario, tanto nacional como urbano, asociado a la transferencia tecnológica y al fortalecimiento de la industria nacional, además de garantizar un desarrollo equilibrado de las redes eléctricas, la infraestructura digital, la capacidad nacional de procesamiento de datos y la resiliencia frente al cambio climático.



En cuanto a la movilización de recursos, afirmó que la inversión pública debe desempeñar un papel catalizador y priorizar las infraestructuras básicas de carácter interregional, los proyectos nacionales estratégicos y las obras de interés público.



Paralelamente, propuso perfeccionar el mecanismo de colaboración público-privada (PPP), atraer capital privado mediante una distribución equilibrada de beneficios y riesgos, desarrollar el mercado de capitales de mediano y largo plazo y diversificar las fuentes de financiación internacional, garantizando al mismo tiempo la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos nacionales.



To Lam defendió una mayor descentralización acompañada de recursos adecuados, capacidad de ejecución y mecanismos de rendición de cuentas. Consideró que las autoridades locales deben asumir mayores competencias allí donde dispongan de condiciones para hacerlo, mientras que los proyectos estratégicos de carácter interregional requieren un mecanismo unificado de coordinación y una entidad claramente responsable.



Con vistas a 2045, el líder vietnamita afirmó que el país debe disponer de un sistema de infraestructuras integrado, inteligente, ecológico, seguro y resiliente, capaz de conectar eficazmente todo el territorio nacional con los mercados internacionales y garantizar el acceso de la población a los servicios esenciales.



Instó al Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Gobierno, los ministerios y las administraciones locales a reforzar su sentido de responsabilidad, innovar en la organización de la ejecución de los proyectos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, de modo que las infraestructuras construidas hoy se conviertan en una base sólida para el desarrollo sostenible y la prosperidad de las futuras generaciones./.