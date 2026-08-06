Sociedad

Veteranos de Vietnam y Rusia reafirman históricos lazos de solidaridad forjados en tiempos de guerra

Vietnam rindió homenaje en Moscú a expertos militares rusos que apoyaron al país durante la guerra, destacando la histórica amistad y solidaridad entre ambas naciones.

Expertos militares rusos que brindaron apoyo a Vietnam durante la guerra posan para una fotografía en el encuentro. (Foto: La Voz de Vietnam)
Expertos militares rusos que brindaron apoyo a Vietnam durante la guerra posan para una fotografía en el encuentro. (Foto: La Voz de Vietnam)

Moscú (VNA) - La Embajada de Vietnam en Moscú acogió el 5 de agosto el 53.º encuentro de expertos militares rusos que prestaron apoyo a Vietnam durante la guerra.

Al evento asistieron el encargado de negocios y ministro consejero Doan Khac Hoang, funcionarios y personal de la Embajada, representantes de la Asociación de Veteranos Vietnamitas en Rusia y del Fondo de Tradición y Amistad Rusia-Vietnam, así como expertos militares de la antigua Unión Soviética y de Rusia, llegados desde distintas localidades del país, que en su momento brindaron apoyo al pueblo vietnamita durante su ardua lucha por la independencia nacional.

Durante la ceremonia, Doan Khac Hoang expresó su profunda gratitud y reconocimiento por las importantes contribuciones y sacrificios de esos expertos. Destacó que la amistad duradera entre ambos países, forjada y puesta a prueba durante los difíciles años de la guerra, constituye un valioso legado y una base sólida para seguir profundizando de manera sustantiva y eficaz la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia.

Nikolai Kolesnik, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Rusia y antiguo experto militar en Vietnam, evocó importantes hitos de la cooperación militar bilateral, entre ellos el 60.º aniversario de la llegada del primer grupo de expertos soviéticos en misiles al país indochino y el 61.º aniversario de la creación de la Fuerza de Misiles de Defensa Aérea de Vietnam.

Kolesnik recordó la histórica misión de combate iniciada el 24 de julio de 1965, en la que participaron los batallones 63, 64 y, en particular, el 61 del Regimiento de Misiles 236. Esta última unidad derribó cuatro aviones estadounidenses con tres misiles en Phu Ly (antigua provincia de Ha Nam, hoy parte de la provincia de Ninh Binh), contribuyendo a sentar las bases de las posteriores victorias de la defensa aérea vietnamita, incluida la histórica batalla conocida como el “Stalingrado de los cielos”, librada en Hanoi en 1972.

Kolesnik también evocó la inauguración, el 29 de agosto de 2025, de un monumento dedicado a los expertos militares soviéticos en el Museo de Historia Militar de Vietnam. La obra constituye un símbolo perdurable de la gratitud del pueblo vietnamita y de la sólida amistad entre ambas naciones, además de ofrecer a las generaciones futuras un lugar para rendir homenaje a quienes contribuyeron a la lucha de Vietnam por la independencia nacional.

Otros veteranos compartieron recuerdos de los difíciles años vividos junto a los soldados vietnamitas y de la solidaridad forjada entonces, al tiempo que expresaron su satisfacción por el desarrollo alcanzado por Vietnam y la modernización de sus fuerzas armadas. El encuentro concluyó con actuaciones artísticas dedicadas a los estrechos vínculos culturales y a la amistad duradera entre los pueblos de Vietnam y Rusia./.

VNA
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