Sociedad

Presentan en Vietnam las obras escogidas de Fidel Castro

Vietnam presentó la colección de las obras escogidas de Fidel Castro, una edición de 24 tomos con discursos, artículos y documentos del líder cubano.

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, interviene en el evento. (Foto: VNA)
El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, interviene en el evento. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Editorial Política Nacional Su That (La Verdad) y la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) presentaron hoy en esta capital la colección de las obras escogidas de Fidel Castro, con motivo del centenario del nacimiento del líder revolucionario cubano (13 de agosto).

La colección de 24 tomos reúne los discursos, artículos, entrevistas, mensajes y otros documentos importantes del líder cubano, producidos a lo largo de su trayectoria revolucionaria. Con casi 15.000 páginas, la obra aborda cuatro grandes periodos históricos que corresponden al desarrollo de la Revolución Cubana y la vida revolucionaria de Fidel Castro.

El volumen 1 (1940-1958) traza la formación de la ideología revolucionaria de Fidel Castro y la lucha contra la dictadura de Batista, mientras los volúmenes de 2 a 4 (1959-1960) se centran en el establecimiento y la consolidación del gobierno revolucionario tras la victoria de 1959.

Los volúmenes de 5 a 18 (1961-1998) documentan los esfuerzos de Cuba por construir, defender y desarrollar el socialismo, destacando las principales políticas en economía, cultura, educación, sanidad, defensa nacional y política exterior, al tiempo que subrayan el compromiso del país con la solidaridad internacional.

Los volúmenes restantes (1999-2016) reflejan la respuesta de Cuba a los profundos cambios globales y presentan los mensajes y reflexiones de Fidel Castro sobre los principales temas contemporáneos, ilustrando su visión para Cuba, la región y el mundo.

A lo largo de la colección subyace el pensamiento político coherente de Fidel Castro, centrado en la independencia nacional asociada al socialismo, el papel del pueblo, la solidaridad internacional y la aspiración a un mundo pacífico y justo con desarrollo sostenible.

Esta publicación se considera de profunda importancia política, cultural y diplomática. La obra constituye una valiosa fuente de referencia para investigadores, instituciones educativas y lectores en Vietnam, Cuba y el resto del mundo que buscan comprender la vida, la trayectoria y la ideología del líder cubano, así como sus importantes contribuciones a la Revolución Cubana, al movimiento revolucionario mundial y a la especial amistad entre Vietnam y Cuba.

La editorial ìnformó que, partiendo de la edición en español, continuará colaborando con el Centro Fidel Castro Ruz para preparar ediciones en inglés y vietnamita, facilitando así un mayor acceso al legado ideológico del difunto líder revolucionario cubano.

Durante la ceremonia, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, describió a Fidel Castro como un líder visionario que dedicó su vida a la solidaridad internacional, la dignidad de las naciones y la lucha por la paz, un orden internacional justo y un medio ambiente sostenible.

Subrayó que la publicación de la primera edición en español de las obras escogidas de Fidel Castro en Vietnam fue un noble gesto del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, que refleja la profunda gratitud del país hacia un líder que siempre tuvo a la nación indochina en especial afecto y apoyó su lucha por la liberación nacional, la reunificación y la construcción socialista./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Fidel Castro #Cuba #colección de obras
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Representantes del comité de enlace de veteranos del Batallón 261 - Giron en Ciudad Ho Chi Minh presentan una foto conmemorativa a Mauricio Alejandro Martínez Duque, Cónsul General de Cuba en la ciudad. (Foto: VNA)

Fortalecen la amistad especial entre los pueblos de Vietnam y Cuba

La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el 73.º aniversario del asalto al Cuartel Moncada (26 de julio de 1953), acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución de Liberación Nacional del pueblo cubano.

Ver más

Realizan la tarea de digitalizar los registros en el cementerio de los mártires de Ham Rong. (Fuente: VNA)

Vietnam acelera identificación de mártires mediante pruebas de ADN

El Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de la provincia vietnamita de Thanh Hoa, en coordinación con las unidades concernientes, llevó a cabo recientemente la recolección de muestras biológicas de los restos de los mártires cuya información aún no ha sido identificada para realizar pruebas de ADN.

Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas

Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas

El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó recientemente el Despacho Oficial 50/CD-TTg del Primer Ministro, con fecha del 20 de julio de 2026, relativo a la aceleración del ritmo de construcción y la garantía de la calidad de las escuelas de internados para los niveles de primaria y secundaria en las comunas fronterizas terrestres.

Vietnam designa el 15 de octubre como el Día del Ciudadano Digital

Vietnam designa el 15 de octubre como el Día del Ciudadano Digital

El Gobierno vietnamita promulgó la Resolución N.º 66.22/2026/NQ-CP, el 9 de julio de 2026, sobre el desarrollo de la ciudadanía digital, que entrará en vigor el 15 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de febrero de 2027. Como una de sus principales disposiciones, el documento instituye el 15 de octubre de cada año como el Día del Ciudadano Digital de Vietnam.