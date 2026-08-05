Presentan en Vietnam las obras escogidas de Fidel Castro

Hanoi (VNA) - La Editorial Política Nacional Su That (La Verdad) y la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) presentaron hoy en esta capital la colección de las obras escogidas de Fidel Castro, con motivo del centenario del nacimiento del líder revolucionario cubano (13 de agosto).

La colección de 24 tomos reúne los discursos, artículos, entrevistas, mensajes y otros documentos importantes del líder cubano, producidos a lo largo de su trayectoria revolucionaria. Con casi 15.000 páginas, la obra aborda cuatro grandes periodos históricos que corresponden al desarrollo de la Revolución Cubana y la vida revolucionaria de Fidel Castro.

El volumen 1 (1940-1958) traza la formación de la ideología revolucionaria de Fidel Castro y la lucha contra la dictadura de Batista, mientras los volúmenes de 2 a 4 (1959-1960) se centran en el establecimiento y la consolidación del gobierno revolucionario tras la victoria de 1959.

Los volúmenes de 5 a 18 (1961-1998) documentan los esfuerzos de Cuba por construir, defender y desarrollar el socialismo, destacando las principales políticas en economía, cultura, educación, sanidad, defensa nacional y política exterior, al tiempo que subrayan el compromiso del país con la solidaridad internacional.

Los volúmenes restantes (1999-2016) reflejan la respuesta de Cuba a los profundos cambios globales y presentan los mensajes y reflexiones de Fidel Castro sobre los principales temas contemporáneos, ilustrando su visión para Cuba, la región y el mundo.

A lo largo de la colección subyace el pensamiento político coherente de Fidel Castro, centrado en la independencia nacional asociada al socialismo, el papel del pueblo, la solidaridad internacional y la aspiración a un mundo pacífico y justo con desarrollo sostenible.

Esta publicación se considera de profunda importancia política, cultural y diplomática. La obra constituye una valiosa fuente de referencia para investigadores, instituciones educativas y lectores en Vietnam, Cuba y el resto del mundo que buscan comprender la vida, la trayectoria y la ideología del líder cubano, así como sus importantes contribuciones a la Revolución Cubana, al movimiento revolucionario mundial y a la especial amistad entre Vietnam y Cuba.

La editorial ìnformó que, partiendo de la edición en español, continuará colaborando con el Centro Fidel Castro Ruz para preparar ediciones en inglés y vietnamita, facilitando así un mayor acceso al legado ideológico del difunto líder revolucionario cubano.

Durante la ceremonia, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, describió a Fidel Castro como un líder visionario que dedicó su vida a la solidaridad internacional, la dignidad de las naciones y la lucha por la paz, un orden internacional justo y un medio ambiente sostenible.

Subrayó que la publicación de la primera edición en español de las obras escogidas de Fidel Castro en Vietnam fue un noble gesto del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, que refleja la profunda gratitud del país hacia un líder que siempre tuvo a la nación indochina en especial afecto y apoyó su lucha por la liberación nacional, la reunificación y la construcción socialista./.

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