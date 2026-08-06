Ingresos presupuestarios de Vietnam por comercio exterior aumentan 18,7% en siete meses

Hanoi (VNA) - Los ingresos del presupuesto estatal por actividades de importación y exportación de Vietnam alcanzaron aproximadamente 11,8 mil millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, lo que representa un aumento interanual del 18,7%, según el Departamento de Aduanas.



Esta cifra representa el 68,7% de la estimación asignada por el Gobierno para el año y el 60% del objetivo del Departamento, informó la entidad el 5 de agosto.



El comercio exterior de Vietnam registró un alza interanual del 28,1%, al sumar 659,58 mil millones de dólares, durante el período de enero a julio. Las exportaciones se valoraron en 319,53 mil millones de dólares, para un incremento del 21,7%, mientras que las importaciones aumentaron un 34,8%, hasta los 340,05 mil millones de dólares.



Los datos preliminares mostraron que el país registró un déficit comercial de 3,59 mil millones de dólares en julio, lo que eleva el saldo negativo acumulado en los primeros siete meses del año a 20,52 mil millones de dólares.



El Departamento de Aduanas también informó sobre los continuos esfuerzos para combatir el contrabando y el fraude comercial.



El número de casos de contrabando, fraude comercial y transporte transfronterizo ilegal en julio disminuyó en 492 casos en comparación con el mes anterior, aunque se mantuvo por encima del mismo período del año pasado.



Las autoridades observaron una tendencia emergente de contrabando de oro, con tres casos que mostraron indicios de delitos penales descubiertos durante el mes.



El Departamento también advirtió que el tránsito de bienes falsificados y productos que infringen los derechos de propiedad intelectual sigue evolucionando de manera compleja. Además de las zonas fronterizas terrestres con China, Laos y Camboya, las infracciones aumentaron a lo largo de las principales rutas marítimas a través de Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh.



En estas rutas marítimas se detectaron un total de 24 casos de infracción de propiedad intelectual y falsificación de productos, lo que representa un aumento de 14 casos (un 140%) con respecto al año anterior.



En los primeros siete meses, las autoridades aduaneras detectaron y tramitaron 13 mil 413 infracciones, con un valor estimado de los bienes incautados de alrededor de 457 millones de dólares.



La agencia inició procedimientos legales en nueve de los casos y remitió otros 87 a la fiscalía. Las multas administrativas recaudadas por infracciones aduaneras ascendieron a 27,7 millones de dólares durante este periodo.



De cara a los últimos meses del año, el director del Departamento de Aduanas, Nguyen Van Tho, instó a todo el sector a seguir aplicando medidas para facilitar el comercio, simplificar los trámites administrativos y reducir los requisitos para las empresas.



Asimismo, pidió acelerar la construcción de una aduana inteligente y moderna, sustentada en plataformas de datos digitales y en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de macrodatos.



También priorizó la implementación del proyecto que otorga a la autoridad aduanera la responsabilidad unificada de realizar las inspecciones especializadas de mercancías de importación y exportación, así como de los medios de transporte en los pasos fronterizos.



En materia de recaudación presupuestaria, subrayó que el sector continuará aplicando medidas para facilitar el comercio, mejorar la eficacia de la gestión estatal y prevenir la pérdida de ingresos fiscales, al tiempo que reforzará la lucha contra la evasión tributaria, el fraude comercial, la manipulación de precios de transferencia y otras infracciones de la legislación aduanera, con el objetivo de cumplir las metas fiscales fijadas para 2026./.

VNA