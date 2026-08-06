Exportaciones vietnamitas de durián apuntan a nuevo récord

Hanoi (VNA) - La industria vietnamita del durián se encamina a registrar un nuevo récord de exportaciones este año, gracias a las reformas institucionales, la mejora del acceso a los mercados y la simplificación de los procedimientos de exportación, factores que impulsan las expectativas de alcanzar 4,5 mil millones de dólares en ventas al exterior.



Hace apenas cuatro años, pocos imaginaban que una sola fruta se convertiría en uno de los principales productos de exportación de Vietnam. Desde que las exportaciones oficiales de durián fresco a China comenzaron en 2022, el sector ha batido récords casi cada año y se ha consolidado como una de las ramas agrícolas de mayor crecimiento del país.



Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de durián alcanzaron casi 1,1 mil millones de dólares, un 32% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la temporada de mayor actividad aún está por comenzar. La cosecha en la región altiplana, que representa una parte significativa de la producción nacional, se desarrolla entre agosto y octubre. En ese mismo período del año pasado, las exportaciones mensuales se aproximaron a mil millones de dólares.



Ante el sólido ritmo de crecimiento, especialistas del sector consideran que las exportaciones anuales podrían superar los cuatro mil millones de dólares e incluso alcanzar los 4,5 mil millones, acercando a Vietnam a Tailandia como uno de los principales proveedores de durián para el lucrativo mercado chino.



Las recientes medidas adoptadas por las autoridades han reforzado estas perspectivas. El 31 de julio, la Administración General de Aduanas de China (GACC) reconoció oficialmente 18 nuevos laboratorios vietnamitas de análisis, elevando a 50 el número total de laboratorios autorizados.



La decisión llega después de que, a principios de año, la suspensión temporal de las actividades de varios laboratorios provocara retrasos en los trámites aduaneros de los envíos de durián.



Al mismo tiempo, las autoridades vietnamitas han acelerado la emisión de códigos para las zonas de cultivo, reduciendo el plazo de tramitación de diez a tres días mediante un sistema completamente digitalizado.



El Gobierno también ha intensificado las acciones para sanear el sector. Varias personas, entre ellas funcionarios, han sido procesadas y detenidas por presuntos delitos de soborno y abuso de poder relacionados con la gestión de los códigos de las zonas de cultivo y los procedimientos de exportación, con el objetivo de eliminar trabas administrativas innecesarias y restablecer una competencia justa.



Expertos del sector señalaron que el comercio fraudulento de códigos de zonas de cultivo había perjudicado durante años al desarrollo del sector. La actual ofensiva contra estas prácticas contribuirá a mejorar la transparencia y reforzar la confianza de los compradores internacionales.



Vietnam también busca reducir su fuerte dependencia del mercado chino mediante la apertura de nuevos destinos comerciales.



Recientemente, India abrió su mercado al durián vietnamita, convirtiéndose en un destino prometedor a medida que continúa aumentando la producción nacional.



Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam (VINAFRUIT), estimó que las exportaciones a la India podrían generar entre 50 y 100 millones de dólares anuales durante los primeros años, a medida que los consumidores se familiaricen con esta fruta.



Las exportaciones oficiales de durián vietnamita comenzaron hace cuatro años, tras la firma del protocolo sobre la exportación de durián fresco entre Vietnam y China en julio de 2022. En los últimos meses de ese año, las ventas al exterior alcanzaron 400 millones de dólares, antes de dispararse hasta 2,2 mil millones en 2023.



En 2025, las exportaciones ascendieron a 3,8 ml millones de dólares, situando al durián a la par de otros productos tradicionales de exportación de Vietnam, como el arroz, el camarón, el caucho y los anacardos.



A diferencia de otros productos agrícolas de exportación que dependen parcialmente de materias primas importadas, el valor del durián se genera casi en su totalidad dentro del país, lo que permite mayores beneficios para los productores vietnamitas.



Pese a su rápido crecimiento, el sector sigue dependiendo en gran medida del mercado chino, que absorbe alrededor del 90% de las exportaciones. Por ello, los expertos subrayaron la necesidad de diversificar los mercados de destino e invertir más en productos procesados a base de durián, que son más fáciles de transportar, tienen una vida útil más larga y resultan más atractivos para un mayor número de consumidores internacionales./.

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