Usuarios de Weixin Pay podrán realizar pagos mediante códigos QR en Vietnam

Hanoi (VNA) - La Compañía Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS), el Banco BIDV y Weixin Pay (también conocido como WeChat Pay) anunciaron hoy en Hanoi la ampliación del servicio de pagos transfronterizos mediante códigos QR entre Vietnam y China.



Con esta incorporación, Weixin Pay se convierte en la tercera plataforma de pagos china en completar la conexión de pagos QR transfronterizos con NAPAS. La integración permitirá a los usuarios de Weixin Pay escanear los códigos VietQRGlobal para realizar pagos en la red de establecimientos afiliados en todo Vietnam, al tiempo que amplía la interconexión de la infraestructura de pagos digitales entre ambos países.



Según las entidades participantes, las transacciones se procesarán a través de la infraestructura de conexión entre NAPAS y Weixin Pay, junto con el sistema de compensación y liquidación de BIDV. Se prevé que el servicio beneficie a más de mil millones de usuarios de Weixin Pay, facilitando los pagos de los turistas chinos en comercios minoristas, restaurantes, hoteles, establecimientos de alojamiento y sitios turísticos de Vietnam.



Turistas chinos escanean códigos VietQR Global para realizar pagos en Vietnam. (Foto: NAPAS)

Durante la ceremonia, Pham Anh Tuan, director del Departamento de Pagos, dependiente del Banco Estatal de Vietnam, afirmó que la implementación de esta conexión bilateral de pagos mediante códigos QR no solo incorpora un nuevo servicio de pago, sino que constituye también un hito en la construcción de un ecosistema moderno, seguro y eficiente de pagos transfronterizos, contribuyendo a impulsar los intercambios económicos, comerciales, de inversión y turísticos entre Vietnam y China.



El funcionario destacó que la integración con Weixin Pay añade un eslabón clave para completar progresivamente el ecosistema de pagos digitales entre ambos países. En el contexto de una acelerada transformación digital, señaló que la orientación del Banco Estatal consiste en lograr que los pagos transfronterizos sean tan sencillos como las operaciones nacionales, de modo que la tecnología actúe como un puente y no como una barrera para el comercio y la movilidad internacional.



Pham Anh Tuan subrayó que la importancia de esta iniciativa resulta aún más evidente ante el creciente intercambio entre ambos países. En el primer semestre de 2026, Vietnam recibió alrededor de 12,3 millones de visitantes internacionales, un aumento cercano al 15% respecto al mismo período del año anterior, de los cuales unos 2,7 millones procedieron de China, equivalentes a aproximadamente el 22% del total. Consideró que una mayor facilidad y menores costos en los pagos contribuirán a dinamizar el turismo, el comercio y el consumo entre ambas naciones.



De cara al futuro, el Banco Estatal espera que NAPAS, Weixin Pay y BIDV continúen ampliando la red de aceptación, mejorando la calidad del servicio, garantizando la seguridad del sistema y completando cuanto antes la conexión en sentido inverso, para que los ciudadanos vietnamitas puedan utilizar las aplicaciones bancarias nacionales para pagar mediante códigos QR durante sus viajes a China.



Desde la perspectiva de la infraestructura de pagos, el director general de NAPAS, Nguyen Quang Minh, señaló que la conexión con Weixin Pay completa el sistema de pagos QR destinado a los visitantes chinos en Vietnam y amplía el alcance internacional de la infraestructura de pagos digitales del país.



Por su parte, el director general de BIDV, Hoang Viet Hung, explicó que la entidad desempeña el papel de banco liquidador y responsable del desarrollo de la red de aceptación para este servicio. Según indicó, la incorporación de este nuevo método de pago facilitará las transacciones de residentes y visitantes, al tiempo que impulsará el comercio, el turismo y los pagos sin efectivo entre Vietnam y China.



El director ejecutivo de Weixin Pay para el Sudeste Asiático y Norteamérica, Ben Yang, destacó que China ha sido durante años uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Vietnam. A su juicio, la ampliación de la conexión de pagos QR contribuirá a mejorar la experiencia de los viajeros y permitirá a las empresas y establecimientos comerciales vietnamitas atender de manera más eficiente a los visitantes internacionales mediante un método de pago digital ampliamente utilizado.



Según el plan previsto, NAPAS, Weixin Pay y BIDV continuarán estudiando la implementación del servicio en sentido inverso, con el objetivo de permitir que los usuarios de aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas vietnamitas puedan realizar pagos mediante códigos QR en China, avanzando así hacia un ecosistema integral de pagos transfronterizos entre ambos países./.

