Salud

Vietnam y China refuerzan cooperación sanitaria en la frontera

Vietnam y China fortalecen la cooperación sanitaria fronteriza con nuevos centros de formación y vigilancia para prevenir y controlar enfermedades transfronterizas.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) - Representantes de la ciudad china de Chongzuo, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, y de las provincias vietnamitas de Lang Son y Cao Bang celebraron hoy un programa de intercambio para fortalecer la cooperación en la prevención y el control de enfermedades transfronterizas.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron mecanismos de coordinación para combatir enfermedades infecciosas, reforzar la cooperación en materia de atención médica y garantizar la seguridad sanitaria en las zonas fronterizas.

En la ocasión quedaron oficialmente inaugurados el Centro de Formación y Cooperación Vietnam-China para la Prevención y el Control de Enfermedades Infecciosas Transfronterizas y la Base de Capacitación y Práctica para la Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi.

La puesta en funcionamiento de ambas instalaciones constituye un nuevo paso en la cooperación sanitaria entre los dos países, al proporcionar una plataforma permanente para el intercambio de conocimientos y tecnologías, la formación de personal y la coordinación de la respuesta ante riesgos epidemiológicos en la frontera.

La base de capacitación fue desarrollada conforme al modelo de formación «1+4+N», una de las iniciativas impulsadas por Chongzuo para consolidar un sistema integrado de prevención y control de enfermedades en las zonas fronterizas de Guangxi.

El centro dispone de equipos especializados y combina métodos de enseñanza interactivos para fortalecer la formación, las prácticas y los simulacros relacionados con la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades. Asimismo, servirá como espacio para la capacitación conjunta y el intercambio de experiencias entre las autoridades sanitarias de ambos países.

La directora del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Chongzuo, Bao Lijuan, señaló que estas actividades buscan construir plataformas de cooperación, compartir recursos y conectar tecnologías, con el objetivo de reforzar los mecanismos de coordinación sanitaria entre China y Vietnam.

Añadió que Chongzuo continuará ampliando este tipo de intercambios con las localidades vietnamitas para perfeccionar los sistemas de alerta temprana y vigilancia epidemiológica, fortalecer la prevención y el control de enfermedades y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles brotes en las zonas fronterizas./.

VNA
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