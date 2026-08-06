Vietnam propone regular por ley los corredores espaciales y las vistas hacia el mar

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Arquitectura, con propuestas encaminadas a reforzar el marco legal para el desarrollo del espacio marítimo, optimizar la gestión arquitectónica y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.



Durante el debate en grupos, celebrado en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, el diputado Tran Viet Anh, de Hanoi, valoró el trabajo realizado en la elaboración del proyecto de ley, que incorpora numerosas aportaciones de asociaciones profesionales y de la comunidad de arquitectos del país.



Asimismo, señaló que la Resolución 20-NQ/TW sobre el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte exige adecuar la legislación para responder a una nueva visión estratégica del desarrollo del espacio marítimo nacional.



En este contexto, defendió la necesidad de preservar la identidad arquitectónica de las zonas costeras, proteger el patrimonio cultural vinculado al mar y promover ciudades marítimas modernas, sostenibles e inteligentes que conserven la esencia cultural vietnamita.



También abogó por que las construcciones en islas, archipiélagos y áreas marítimas estratégicas integren funciones económicas, civiles, de defensa, seguridad y salvamento.



Entre las propuestas más destacadas figura la de incorporar expresamente a la ley la creación de corredores espaciales y vistas hacia el mar, mediante criterios que regulen la densidad edificatoria, la altura de las construcciones, los retranqueos y los espacios abiertos orientados al litoral.



El objetivo es garantizar el acceso público a la costa, preservar el paisaje natural y evitar una urbanización excesiva junto a la línea de playa. Además, planteó establecer estándares obligatorios de arquitectura resiliente frente a tifones y desastres naturales, así como reforzar la protección de las aldeas pesqueras tradicionales y del patrimonio cultural marítimo.



Por su parte, la diputada Nguyen Thi Thu Dung, también de Hanoi, propuso clarificar la relación entre los distintos catálogos de edificaciones de valor patrimonial para garantizar su coherencia con la Ley de la Capitalidad. Asimismo, defendió que los reglamentos de gestión arquitectónica continúen ajustándose al diseño urbano y reclamó mayor precisión sobre el estatus jurídico de las regulaciones arquitectónicas en las zonas rurales.



A su vez, el diputado Nguyen Duy Thanh, de la provincia de Ca Mau, subrayó que los reglamentos de gestión arquitectónica deben aprobarse de manera oportuna, con criterios claros y fácilmente consultables, de modo que los inversionistas conozcan desde el inicio los requisitos relativos a la altura, volumetría, color, retranqueos y demás parámetros constructivos.



El legislador advirtió además sobre el riesgo de una doble tramitación derivada de la superposición entre la planificación urbanística y los reglamentos arquitectónicos, lo que podría retrasar la ejecución de los proyectos. En ese sentido, propuso digitalizar toda la normativa mediante mapas interactivos consultables por parcela, zona y calle, garantizando la estabilidad de la información publicada para ofrecer mayor seguridad jurídica a empresas e inversionistas.



Por otra parte, el diputado Ha Sy Huan, de Thai Nguyen, consideró que el proyecto de ley debe ir más allá de fomentar la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático y convertirlas en una obligación para todas las obras arquitectónicas. A su juicio, el cumplimiento de normas y estándares específicos contribuirá a reducir las pérdidas humanas y materiales provocadas por desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos.



Durante la misma jornada, los legisladores también examinaron los proyectos de reforma de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Instituciones de Crédito, además de un proyecto de resolución sobre la prevención y lucha contra la delincuencia y las infracciones de la ley, el funcionamiento de la Fiscalía Popular, los Tribunales Populares y la ejecución de sentencias./.

VNA