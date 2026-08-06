Presidente del Parlamento de Vietnam recibe al embajador saliente de Malasia

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy al embajador de Malasia, Tan Yang Thai, quien realizó una visita de despedida al concluir su misión diplomática en el país.



Durante el encuentro, Tran Thanh Man felicitó al diplomático por el exitoso cumplimiento de su mandato y destacó sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, en particular de la cooperación entre los órganos legislativos, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Malasia.



El dirigente subrayó que las relaciones entre ambos países continúan desarrollándose de forma profunda, sustancial y eficaz en diversos ámbitos, gracias al fortalecimiento de la confianza política, el intercambio de delegaciones y los contactos a través de los canales partidista, estatal y parlamentario, así como a la ampliación de los intercambios entre los pueblos y la estrecha coordinación en los foros multilaterales.



Asimismo, expresó su deseo de que la cooperación parlamentaria siga ampliándose mediante la firma de acuerdos entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes y el Senado de Malasia, con el fin de establecer una base jurídica que impulse los vínculos legislativos.



También abogó por alentar a las empresas malasias a ampliar sus inversiones en Vietnam, reforzar la cooperación en cultura, turismo, educación y formación, promover la conectividad entre las localidades y los intercambios entre los pueblos, y mantener una estrecha coordinación con los demás miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para fortalecer la unidad y el papel central del bloque.



Por su parte, Tan Yang Thai valoró el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, especialmente en los intercambios de alto nivel y la cooperación económica, comercial y de inversión.



El embajador agradeció el apoyo brindado por los dirigentes y los órganos competentes de la Asamblea Nacional de Vietnam durante su misión diplomática y expresó su confianza en que, con el respaldo de los parlamentos de ambos países, la cooperación bilateral continuará fortaleciéndose en el futuro.



Asimismo, manifestó su convicción de que Malasia y Vietnam seguirán contribuyendo a consolidar el papel central y la solidaridad de la ASEAN, así como a promover la solución pacífica de las controversias de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Aseguró que, desde cualquier responsabilidad que desempeñe en el futuro, continuará apoyando el fortalecimiento de las relaciones entre Malasia y Vietnam, en particular la cooperación entre sus parlamentos, en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región./.

VNA