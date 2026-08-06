Vietnam y Tailandia reafirman su compromiso con la Estrategia de las "Tres Conexiones"

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, reafirmaron hoy su compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral y acelerar la implementación de la Estrategia de las "Tres Conexiones".



Al dar la bienvenida al dirigente tailandés, quien realiza una visita oficial al país, Le Minh Hung destacó el significado especial de la estancia al coincidir con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto de 1976-2026). Señaló que este acontecimiento contribuirá a fortalecer la confianza política, ampliar la cooperación entre ambos parlamentos e impulsar unas relaciones bilaterales cada vez más profundas y eficaces.



El jefe de Gobierno subrayó que Tailandia es un vecino cercano, un socio importante y un compañero estratégico de Vietnam. Asimismo, valoró la estrecha coordinación entre ambos países para preservar el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), promover la cooperación en la subregión del Mekong y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



También destacó el papel del Parlamento tailandés en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y expresó su confianza en que la visita dará un nuevo impulso a la cooperación legislativa y a la aplicación de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países.



Propuso además que los parlamentos de ambos países intensifiquen el intercambio de delegaciones, compartan experiencias legislativas y de supervisión y fortalezcan su papel como puente para promover la cooperación entre las localidades en ámbitos como la inversión, el comercio, la cultura, la educación y el turismo.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Por su parte, Sophon Zaram manifestó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam y reiteró que Tailandia concede alta prioridad a la amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con el país. Asimismo, elogió los logros socioeconómicos de Vietnam y el proceso de reorganización de su aparato administrativo, expresando el interés de su país por conocer esa experiencia.



Ambos dirigentes coincidieron en que la Asociación Estratégica Integral continúa desarrollándose de manera positiva, reflejada en el fortalecimiento de la confianza política, los intercambios de alto nivel y la ampliación de la cooperación en defensa, seguridad, comercio, inversión, ciencia, tecnología, cultura, educación, turismo e intercambios entre los pueblos.



En este contexto, acordaron mantener los contactos de alto nivel, aprovechar los mecanismos bilaterales existentes, especialmente las reuniones conjuntas de los gabinetes de ambos países, e implementar de forma efectiva el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia para el período 2026-2031.



En materia de defensa y seguridad, reafirmaron su voluntad de fortalecer la cooperación en seguridad marítima, industria de defensa, logística, sanidad militar, búsqueda y rescate, gestión fronteriza y lucha contra la delincuencia transnacional, en particular el narcotráfico, la trata de personas y las estafas en línea. Asimismo, reiteraron el compromiso de impedir que el territorio de cualquiera de los dos países sea utilizado para realizar actividades contra el otro.



Uno de los principales consensos alcanzados fue impulsar la aplicación de la Estrategia de las "Tres Conexiones", orientada a reforzar la integración de las cadenas de suministro, estrechar los vínculos entre empresas y localidades y coordinar las estrategias de desarrollo sostenible.



Ambas partes también acordaron aprovechar mejor los corredores económicos Este-Oeste y del Sur, ampliar la conectividad terrestre, aérea y marítima, fomentar nuevas inversiones y fortalecer el papel de la Comisión Mixta de Comercio Vietnam-Tailandia, con el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral hasta 25 mil millones de dólares en el corto plazo y avanzar posteriormente hacia 50 mil millones de dólares, de forma equilibrada y sostenible.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes coincidieron en mantener una estrecha coordinación en el marco de la ASEAN, los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong y otros foros multilaterales.



También reafirmaron su apoyo a la posición común de la ASEAN sobre el Mar del Este y defendieron la paz, la estabilidad, la seguridad, la libertad de navegación y sobrevuelo, así como el respeto del derecho internacional y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Sophon Zaram destacó igualmente la contribución de la comunidad vietnamita residente en Tailandia al desarrollo socioeconómico del país y al fortalecimiento de la amistad bilateral. Por su parte, Le Minh Hung solicitó a las autoridades tailandesas seguir creando condiciones favorables para que esta comunidad continúe viviendo de forma estable y contribuya tanto al desarrollo de Tailandia como al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.



Los dos dirigentes expresaron su confianza en que la firme voluntad política y la estrecha coordinación entre ambas partes permitirán seguir consolidando la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia con resultados cada vez más concretos, en beneficio de los dos pueblos y de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región./.