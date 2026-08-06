Vietnam y EE.UU. buscan profundizar cooperación en áreas estratégicas

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con la nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Jennifer Wicks, durante el cual ambas partes reafirmaron su compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral y ampliar la cooperación bilateral en ámbitos clave.



Al darle la bienvenida, Tran Thanh Man felicitó a la diplomática por su nombramiento y expresó su confianza en que su amplia experiencia y conocimiento de la región contribuirán a profundizar las relaciones bilaterales.



El dirigente parlamentario reiteró que Estados Unidos es uno de los socios más importantes de Vietnam y destacó los avances alcanzados desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral.



En ese marco, subrayó el creciente papel de la cooperación parlamentaria, impulsada por el intercambio de delegaciones, los contactos institucionales y la colaboración entre las comisiones especializadas, factores que han fortalecido la confianza política, ampliado el entendimiento mutuo y contribuido a reducir las diferencias. Asimismo, agradeció el respaldo bipartidista del Congreso estadounidense al desarrollo de los vínculos con Vietnam.



Tran Thanh Man expresó su deseo de que Jennifer Wicks siga desempeñando un papel activo como puente entre ambos países, promoviendo nuevos intercambios de alto nivel y la creación de un mecanismo de diálogo permanente y sustancial entre ambos parlamentos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe a la nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Jennifer Wicks. (Fuente: VNA)





Durante el encuentro, también presentó a la embajadora algunos de los principales asuntos debatidos en la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El titular del Legislativo afirmó que la cooperación económica debe seguir siendo el principal motor de las relaciones bilaterales y reiteró la disposición del Parlamento vietnamita a perfeccionar el marco jurídico para ofrecer un entorno de inversión estable y transparente a las empresas estadounidenses. Asimismo, expresó el deseo de que Estados Unidos reconozca cuanto antes a Vietnam como economía de mercado.



También propuso ampliar la cooperación en sectores estratégicos como la alta tecnología, la industria de semiconductores, la transformación digital, la innovación y la transición energética.



En cuanto a la superación de las secuelas de la guerra, destacó que esta colaboración posee un profundo valor humanitario y constituye uno de los pilares de la confianza mutua, por lo que abogó por mantener el apoyo en la descontaminación por dioxina, el desminado, la asistencia a las personas con discapacidad y la búsqueda de militares desaparecidos.



Por su parte, Jennifer Wicks afirmó sentirse honrada de asumir el cargo en un momento especialmente favorable para las relaciones entre ambos países y reiteró que Estados Unidos concede gran importancia a su asociación con Vietnam, respaldando el desarrollo de un país fuerte, independiente, resiliente y próspero.



La embajadora coincidió con las prioridades expuestas por Tran Thanh Man y destacó que la cooperación entre los órganos legislativos ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



En ese sentido, valoró los recientes intercambios parlamentarios y expresó su deseo de que más delegaciones de la Asamblea Nacional de Vietnam visiten Estados Unidos.



Asimismo, reafirmó su disposición a trabajar estrechamente con las autoridades vietnamitas para intensificar los contactos en todos los niveles, acelerar la conclusión de un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado, ampliar la cooperación en energía, ciencia, tecnología y transformación digital, y continuar colaborando en la superación de las secuelas de la guerra./.