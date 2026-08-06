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La confianza, uno de los mayores desafíos de la ciberseguridad moderna

BSides Hanoi 2026 reunió a expertos para debatir cómo la inteligencia artificial transforma la ciberseguridad y los desafíos de proteger la confianza digital.

Panorama de la cita (Foto: baodautu.vn)
Panorama de la cita (Foto: baodautu.vn)

Hanoi (VNA) - Con motivo del Día de la Ciberseguridad de Vietnam (6 de agosto), la Asociación Nacional de Ciberseguridad (NCA), la Asociación de Internet de Vietnam (VIA), la empresa Vietnam Cybersecurity (VSEC) y sus socios organizaron el evento BSides Hanoi 2026, para analizar la relación cambiante entre los seres humanos y la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de seguridad digital.

El evento funcionó como un foro comunitario donde investigadores y expertos compartieron estudios prácticos, analizaron tendencias emergentes y debatieron soluciones para los desafíos que enfrenta actualmente el sector de la ciberseguridad.

Durante la cita, el presidente de VSEC, Truong Duc Luong, afirmó que esta fue la segunda edición de BSides celebrada en Hanoi, y que el evento continúa atrayendo un gran interés de la comunidad de ciberseguridad.

BSides Hanoi 2026 fue diseñado como una plataforma para conectar a la comunidad vietnamita de ciberseguridad con redes internacionales, fomentar el intercambio de conocimientos y contribuir al desarrollo sostenible del ecosistema de seguridad digital.

Las presentaciones del BSides Hanoi 2026 fueron seleccionadas mediante un proceso independiente de evaluación y revisión por pares por parte de un comité técnico integrado por expertos de Vietnam, Singapur, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

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El presidente de VSEC, Truong Duc Luong, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Vu Duy Hien, subsecretario general y jefe de la Oficina de la NCA, destacó que la construcción de un ciberespacio seguro en Vietnam requiere esfuerzos coordinados de la comunidad, los expertos y las empresas tecnológicas. En este proceso, la NCA actúa como un puente entre el Estado, las compañías tecnológicas, los especialistas y la sociedad para desarrollar una industria de ciberseguridad segura y soberana.

La conferencia abordó una amplia gama de temas, entre ellos la seguridad de blockchain, los grupos de amenazas persistentes avanzadas (APT), el análisis de malware y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación y defensa de la ciberseguridad.

​Un punto común destacado en los estudios presentados fue que la IA está transformando el equilibrio entre atacantes y defensores. Las tecnologías que permiten a los profesionales de seguridad acelerar los análisis, automatizar procesos y detectar amenazas también están siendo aprovechadas por los atacantes para aumentar la velocidad, la escala y la sofisticación de sus campañas. Por ello, la competencia ya no se centra únicamente en quién posee la IA, sino en quién puede utilizarla, controlarla y aprovecharla de manera más eficaz.

Al mismo tiempo, la confianza se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos de la ciberseguridad moderna, a medida que la IA desempeña un papel cada vez más importante en la generación de datos, el funcionamiento de sistemas y el apoyo a la toma de decisiones. Las ponencias destacaron la necesidad de proteger no solo las infraestructuras técnicas, sino también garantizar la autenticidad de los datos, los procesos y las decisiones en el entorno digital.

BSides Hanoi 2026 reafirmó que, aunque la tecnología puede transformar la forma en que se construye y opera la ciberseguridad, no puede sustituir el papel de las personas en la evaluación, verificación y toma de decisiones.

Fundada en Las Vegas en 2009, BSides es una serie de eventos comunitarios sin fines de lucro dedicados a la ciberseguridad. Hasta julio, la red había registrado mil 323 eventos en 300 ciudades de 73 países. BSides se celebró por primera vez en Hanoi en octubre del año pasado, manteniendo el espíritu de la iniciativa “por la comunidad, para la comunidad” y promoviendo un espacio abierto, práctico y centrado en la comunidad para compartir conocimientos sobre ciberseguridad./.

VNA
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