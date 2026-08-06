Anuncian las 50 empresas cotizadas más reputadas y eficientes de Vietnam 2026

Hanoi (VNA) - La compañía Vietnam Report, en colaboración con el periódico VietNamNet, anunció hoy la lista VIX50 2026, que distingue a las 50 empresas cotizadas más reputadas y eficientes de Vietnam, reconociendo su desempeño empresarial, capacidad de adaptación y contribución al desarrollo del mercado de capitales.



Entre las 10 empresas mejor clasificadas figuran HDBank, VietinBank, LPBank, FPT Corporation, MBBank, Vinhomes, VPBank, Vietcombank, Vietjet Air y SHB.



Durante la ceremonia, el director general de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, señaló que, en el primer semestre de 2026, la economía mundial continuó enfrentando una elevada volatilidad debido a las tensiones geopolíticas, el resurgimiento de tendencias proteccionistas y las persistentes presiones inflacionarias, mientras las perspectivas de crecimiento siguieron divergiendo entre regiones.



En ese contexto, destacó que Vietnam ha logrado mantener un crecimiento positivo gracias a la estabilidad de sus fundamentos macroeconómicos y al sólido desempeño de la producción, las exportaciones y la inversión, factores que han permitido a las empresas ampliar sus operaciones y fortalecer su competitividad.



No obstante, advirtió que la rápida transformación del entorno empresarial exige a las compañías reforzar su capacidad de adaptación, acelerar la innovación y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.



Vu Dang Vinh afirmó que la presentación de la clasificación VIX50 2026 coincide con una etapa en la que la economía vietnamita debe acelerar su transformación para responder a los cambios del entorno económico mundial. En este sentido, subrayó que las empresas necesitan consolidar una base financiera sólida, fortalecer su gobernanza conforme a estándares internacionales y acelerar la transformación digital mediante la adopción de nuevas tecnologías para afrontar con éxito esta nueva fase de desarrollo.



En su sexto año consecutivo de publicación, la clasificación VIX50 se ha consolidado como uno de los principales referentes del mercado, al ofrecer una evaluación integral de la capacidad operativa de las empresas cotizadas y servir como referencia para inversores, instituciones financieras y otros actores del mercado.



Según Vietnam Report, las compañías incluidas en la lista de este año no solo obtuvieron resultados empresariales estables, sino que también demostraron una elevada capacidad de adaptación, crecimiento sostenible, transparencia en la gestión y un marcado espíritu innovador. Estos factores contribuyen a elevar la calidad del mercado de capitales, fortalecer la confianza de los inversores y mejorar la competitividad de las empresas vietnamitas en el ámbito regional.



En el mismo acto, Vietnam Report dio a conocer además las clasificaciones Top 10 y Top 5 de las empresas con mejor reputación en los sectores de finanzas, banca, seguros y tecnología, estudios que la entidad elabora anualmente desde 2012 para reconocer a las compañías líderes en sectores estratégicos de la economía.



Destacó que, en un contexto de estabilidad macroeconómica y políticas económicas eficaces, estos sectores continúan desempeñando un papel esencial en el desarrollo del país. Mientras las entidades financieras y bancarias aceleran la transformación digital, fortalecen su gobernanza y optimizan la eficiencia operativa para responder a las crecientes demandas del mercado, el sector de seguros avanza en su proceso de recuperación mediante la reestructuración, la innovación de productos y la mejora de la calidad de los servicios.



Durante el acto también fue presentado oficialmente el informe bilingüe Vietnam CEO Insight 2026, bajo el tema «El ciclo de la diferenciación: redefiniendo las reglas de la competencia», que ofrece un análisis multidimensional de las tendencias del mercado, la evolución del entorno competitivo y las estrategias innovadoras que están adoptando las empresas para aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento y afrontar los desafíos del nuevo contexto económico./.

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