Premier vietnamita insta a reforzar la coordinación frente a las amenazas cibernéticas

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, jefe del Comité Directivo Nacional de Ciberseguridad, presidió hoy en Hanoi la segunda reunión del organismo correspondiente a 2026, en la que se evaluaron los resultados del primer semestre y se definieron las prioridades para reforzar la ciberseguridad durante el resto del año.



La sesión, celebrada en la sede del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública y conectada por videoconferencia con los subcomités de 34 localidades, analizó la situación de la seguridad en el ciberespacio, la protección de los datos personales, la seguridad de la información y la soberanía digital.



En sus intervenciones, Le Minh Hung destacó que Vietnam obtuvo avances significativos en la protección de la ciberseguridad durante los seis primeros meses de 2026 gracias a la coordinación entre ministerios, organismos, autoridades locales, fuerzas especializadas, empresas y expertos, contribuyendo a preservar la estabilidad política, impulsar la transformación digital y fortalecer la confianza digital.



No obstante, advirtió que persisten importantes desafíos, entre ellos una conciencia desigual sobre la ciberseguridad, el cumplimiento insuficiente de las normas de protección, la limitada inversión en infraestructuras críticas, la falta de coordinación en la respuesta a incidentes y la escasez de recursos humanos altamente cualificados. También alertó sobre el aumento de los delitos cibernéticos, las estafas en línea, el tráfico ilegal de datos y las amenazas procedentes de plataformas transfronterizas.



El Primer Ministro señaló que la competencia en el ciberespacio abarca hoy el control de los datos, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la criptografía y las cadenas de suministro tecnológicas, por lo que consideró imprescindible reforzar la capacidad nacional para hacer frente a los riesgos derivados de los ciberataques, el espionaje digital, la guerra de la información y la ciberdelincuencia.



Para responder a estos desafíos, ordenó fortalecer la capacidad de dirección del Comité Directivo Nacional de Ciberseguridad y mejorar la coordinación entre el órgano central y los subcomités de los ministerios y las localidades, completando antes de finales de agosto la actualización de los reglamentos de funcionamiento y de los mecanismos de coordinación.



En el ámbito legislativo, encargó al Ministerio de Seguridad Pública acelerar la elaboración del proyecto de Ley de Seguridad de los Datos para su presentación ante la Asamblea Nacional en octubre de 2026. Asimismo, pidió desarrollar un marco nacional para la seguridad de la inteligencia artificial, emitir directrices provisionales sobre su uso seguro en las instituciones públicas y promover políticas de apoyo a las empresas y startups vietnamitas especializadas en ciberseguridad.



También encomendó la creación de un índice nacional de ciberseguridad para evaluar el nivel de protección de ministerios, organismos, localidades y empresas, así como el desarrollo de plataformas nacionales de seguridad informática y computación en la nube para los órganos del Partido y del Estado. Además, instó a poner en funcionamiento en 2027 el Centro Regional Asia-Pacífico de Lucha contra la Ciberdelincuencia y ampliar el Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad antes del segundo trimestre de 2028.



Al Ministerio de Defensa le asignó la tarea de fortalecer las capacidades de combate en el ciberespacio y coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública mecanismos de respuesta ante situaciones de conflicto, además de organizar al menos un simulacro nacional interinstitucional durante este año.



Por otra parte, pidió a los ministerios, organismos y autoridades locales reforzar la protección de sus sistemas de información, corregir con urgencia las vulnerabilidades detectadas, ampliar el uso de la autenticación multifactor, mejorar la gestión de los accesos remotos y de los servicios en la nube, e intensificar la formación de personal especializado y la alfabetización digital de la población.



Al concluir la reunión, el jefe de Gobierno expresó su confianza en que el esfuerzo conjunto del sistema político, las empresas y la ciudadanía permitirá fortalecer la seguridad de las redes y los datos, consolidar la confianza digital y crear una base sólida para el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad digitales de Vietnam./.

VNA