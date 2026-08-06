Concluye Festival Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam

Gia Lai, Vietnam (VNA) – El IX Festival Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam concluyó el 5 de agosto, tras diez días de exhibiciones y actividades culturales que cautivaron a aficionados a las artes marciales tradicionales, turistas y residentes de la provincia central de Gia Lai y de otras localidades.



En la ceremonia de clausura, Nguyen Thi Thanh Lich, vicepresidenta del Comité Popular provincial y jefa del comité organizador del festival, destacó que el éxito del evento no solo contribuyó a preservar y promover los valores de las artes marciales tradicionales vietnamitas, fortalecer la solidaridad y la amistad entre los pueblos, e impulsar el turismo y los servicios relacionados, sino que también demostró la capacidad de Gia Lai para organizar importantes acontecimientos culturales y deportivos de alcance nacional e internacional.



Asimismo, señaló que el festival impulsó los esfuerzos para promover el expediente de candidatura de las artes marciales tradicionales de Binh Dinh ante la UNESCO como patrimonio cultural.



Aunque el festival llegó a su fin, su legado perdurará. El evento fortaleció el espíritu marcial, reforzó el orgullo nacional, promovió el intercambio cultural y consolidó la aspiración de llevar las artes marciales tradicionales vietnamitas a un público internacional cada vez más amplio, afirmó.



Organizado conjuntamente por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Gia Lai y la Federación de Artes Marciales de Vietnam, el festival reunió a 2.242 artistas marciales, maestros y entrenadores pertenecientes a 102 delegaciones nacionales e internacionales.



El programa incluyó ceremonias de ofrenda de incienso y flores en el Palacio Kinh Thien y el Museo Quang Trung, demostraciones masivas de artes marciales, intercambios entre delegaciones vietnamitas y extranjeras, el XV Campeonato Nacional de Clubes de Artes Marciales Tradicionales, actividades culturales en escuelas de artes marciales, visitas a sitios históricos y destinos turísticos de la provincia, así como una exposición fotográfica sobre las actividades de escuelas y organizaciones de artes marciales tradicionales de Vietnam y del extranjero.



Durante todo el festival, las delegaciones participantes también realizaron exhibiciones abiertas al público en diversas localidades, reflejando el espíritu comunitario que caracteriza a las artes marciales tradicionales vietnamitas.



Como parte de los esfuerzos para preservar y promover esta disciplina, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Gia Lai trabaja en estrecha colaboración con el Departamento provincial de Educación y Formación para incorporar las artes marciales tradicionales al programa educativo de los centros escolares de la provincia./.

VNA