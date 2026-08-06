Reconocida aldea de oficio Van Phuc como nuevo destino turístico artesanal de Hanoi

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Hanoi reconoció oficialmente a la aldea de tejido de seda de Van Phuc como destino turístico, en un paso que busca preservar uno de los oficios tradicionales más emblemáticos de la capital vietnamita y promover el desarrollo del turismo cultural.



La decisión, formalizada mediante la Resolución No. 3971/QD-UBND, reconoce los valores históricos, culturales y artesanales que la aldea ha conservado durante generaciones, al tiempo que impulsa un modelo de desarrollo turístico vinculado a la protección del patrimonio.



Considerada una de las aldeas sederas más antiguas de Vietnam que aún mantiene su actividad, Van Phuc se encuentra a unos 10 kilómetros al suroeste del centro de Hanoi, junto al río Nhue. La zona, con una superficie de 54,68 hectáreas, ha sido planificada para su conservación y desarrollo como un espacio turístico y artesanal característico de la capital.



Según la tradición local, el origen del oficio se remonta al siglo IX y está vinculado a A La De Nuong, venerada como patrona de la aldea, quien enseñó a los habitantes el cultivo de moreras, la cría de gusanos de seda, el hilado y el tejido, sentando las bases de una actividad que ha perdurado durante más de un milenio.



Desde comienzos del siglo XX, la seda de Van Phuc comenzó a darse a conocer en exposiciones internacionales celebradas en Marsella y París, donde fue reconocida por la calidad y la sofisticación de sus tejidos. Con el paso del tiempo, sus artesanos han obtenido numerosos galardones nacionales e internacionales, contribuyendo a consolidar el prestigio de la seda vietnamita en el exterior.



A lo largo de los años, la aldea ha preservado decenas de variedades de seda y brocados con motivos tradicionales, al tiempo que ha incorporado innovaciones técnicas para adaptarse a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia de este oficio ancestral.



Estos esfuerzos han sido reconocidos con diversos títulos y distinciones. En 2001, Van Phuc fue declarada aldea tradicional de tejido de seda; en 2011, su seda recibió el reconocimiento Marca dorada de Thang Long; y en 2023, el oficio fue inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. A comienzos de 2025, Van Phuc se convirtió además en una de las dos primeras aldeas artesanales de Vietnam en integrarse en la Red Mundial de Ciudades Artesanales Creativas.



Más que un centro de producción, Van Phuc conserva un entorno tradicional donde conviven talleres textiles, comercios y espacios comunitarios. La denominada Calle de la Seda reúne más de 150 establecimientos y un mercado especializado, donde los visitantes pueden adquirir tejidos, el traje tradicional vietnamita Ao dai, pañuelos y otros productos confeccionados con seda local.



El destino cuenta además con espacios dedicados a la preservación y promoción del oficio, como el Centro para la Conservación y el Desarrollo de la Seda de Van Phuc, empresas textiles y la cooperativa Vun Art, que elabora obras artísticas con retazos de seda y genera empleo para personas con discapacidad, promoviendo al mismo tiempo un modelo de desarrollo sostenible.



Los turistas también pueden visitar talleres artesanales y participar en experiencias que muestran todo el proceso de producción, desde el montaje de los hilos hasta el acabado final de las telas, además de conocer el trabajo de diseñadores de ao dai y maestros artesanos.



La aldea alberga igualmente importantes sitios históricos y culturales, entre ellos la Casa Comunal de Van Phuc, dedicada a la patrona del oficio, y la Pagoda de Van Phuc, vinculada a diversos acontecimientos de la historia revolucionaria de Vietnam. Estos espacios, junto con las festividades tradicionales que se celebran cada año, enriquecen la experiencia cultural de los visitantes.



Las autoridades de Hanoi consideran que el reconocimiento como destino turístico permitirá reforzar las inversiones en infraestructura, mejorar la calidad de los servicios, diversificar la oferta turística e integrar Van Phuc en los circuitos culturales y artesanales de la capital.



Con más de mil años de historia y una combinación equilibrada entre preservación patrimonial e innovación, la aldea sedera de Van Phuc aspira a consolidarse como uno de los principales destinos de turismo cultural de Hanoi y a seguir difundiendo los valores de la tradicional seda vietnamita entre los visitantes nacionales y extranjeros./.

VNA