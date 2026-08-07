Vietnam impulsa un programa nacional para desarrollar y comercializar tecnologías estratégicas

Hanoi (VNA) - Vietnam aprobó el Programa Nacional Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre tecnologías estratégicas, con el objetivo de dominar, desarrollar, perfeccionar y comercializar productos tecnológicos estratégicos con alta capacidad competitiva, avanzando en la participación en las cadenas globales de valor.

El Programa busca impulsar el desarrollo de tecnologías estratégicas, especialmente las tecnologías centrales; formar un ecosistema al respecto con una estrecha vinculación entre el Estado, las empresas y las organizaciones científicas y tecnológicas, contribuyendo a elevar la autonomía y la competitividad nacional en ese ámbito.

Para el período 2026-2030, el Programa establece como metas dominar al menos cuatro tecnologías estratégicas incluidas en la Lista al respecto aprobada por el Primer Ministro; desarrollar y comercializar como mínimo 15 productos tecnológicos estratégicos, de los cuales al menos cinco deberán comercializarse en mercados regionales o internacionales.

Estos productos deberán alcanzar una tasa de contenido nacional de alrededor del 40%. Asimismo, se prevé desarrollar al menos 20 empresas capaces de dominar tecnologías y productos estratégicos, con un mínimo de cinco empresas integradas en cadenas globales de valor.

Para el período 2031-2035, el objetivo es dominar seis tecnologías estratégicas; desarrollar y comercializar al menos 25 productos tecnológicos estratégicos, incluidos 15 productos con presencia en mercados regionales o internacionales. Además, se espera desarrollar 30 empresas capaces de dominar tecnologías y productos estratégicos, de las cuales al menos 10 participen en cadenas globales de valor.

Para alcanzar estos objetivos, el Programa plantea cinco grupos de tareas y soluciones: perfeccionar mecanismos y políticas; investigar y desarrollar productos tecnológicos estratégicos; apoyar la comercialización y el desarrollo de mercados; impulsar los recursos humanos y la cooperación internacional; y supervisar, evaluar y coordinar la ejecución del Programa.

En materia de desarrollo de mercados, el Programa fomenta que los organismos estatales, unidades públicas y empresas estatales prioricen la contratación, adquisición, alquiler y uso de productos tecnológicos estratégicos desarrollados en el marco del Programa conforme a la legislación vigente.

Al mismo tiempo, promoverá la elaboración de normas nacionales, reglamentos técnicos y el fortalecimiento de las capacidades de medición, ensayo, inspección y certificación para garantizar las condiciones necesarias para la comercialización de los productos.

El Programa también apoyará a las empresas en actividades de promoción de inversiones, comercio, conexión entre oferta y demanda tecnológica, difusión de productos y expansión de mercados nacionales e internacionales, impulsando la participación de productos tecnológicos estratégicos en las cadenas globales de valor. Se alentará la cooperación entre grandes empresas líderes, pequeñas y medianas empresas, institutos de investigación y centros de educación superior para investigar, probar, perfeccionar y transferir tecnologías.

En cuanto al desarrollo de recursos humanos, el Programa contempla la selección, utilización y establecimiento de mecanismos de reconocimiento para ingenieros jefes de proyectos, expertos, científicos destacados y personal altamente cualificado que participen directamente en las tareas del Programa. También se construirá una red de expertos en tecnologías estratégicas sobre la plataforma digital nacional de gestión de ciencia, tecnología e innovación.

Además, se identificarán las necesidades de recursos humanos de alta calidad y se vincularán con programas de formación científica, tecnológica y de innovación; se promoverá la cooperación entre empresas, institutos de investigación y universidades en la capacitación de personal.

Vietnam fortalecerá asimismo la cooperación internacional en investigación, desarrollo, transferencia y codesarrollo de tecnologías estratégicas, atrayendo a expertos y organizaciones científicas extranjeras y promoviendo la estandarización internacional, así como el reconocimiento mutuo de resultados de pruebas, inspecciones y certificaciones de productos tecnológicos estratégicos./.

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