Cie-Tec

Vietnam atrae a proveedores de hiperescala, gigantes de la nube y empresas de IA

Vietnam acelera su desarrollo digital con inversiones millonarias en centros de datos, IA y nube, impulsado por reformas y nuevos proyectos estratégicos.

El Centro de Operaciones y Monitoreo de Ciudad Inteligente de la provincia de Dak Lak gestiona y opera el centro de datos provincial, así como las plataformas digitales compartidas y los sistemas de software utilizados en toda la provincia. (Foto: VNA)
El Centro de Operaciones y Monitoreo de Ciudad Inteligente de la provincia de Dak Lak gestiona y opera el centro de datos provincial, así como las plataformas digitales compartidas y los sistemas de software utilizados en toda la provincia. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam captó una importante inversión internacional en su infraestructura digital durante el primer semestre de 2026, impulsada por las reformas regulatorias, según el informe APAC Data Centre Update H1 2026 (Actualización sobre Centros de Datos en Asia-Pacífico: Primer Semestre de 2026), recién publicado por Cushman & Wakefield.

El mercado de centros de datos de Ciudad Ho Chi Minh continuó en una fase incipiente de desarrollo durante ese periodo, con una capacidad operativa de TI de 33 MW repartida entre 14 instalaciones gestionadas por nueve proveedores.

No obstante, las perspectivas de crecimiento son sólidas gracias a una cartera de proyectos de 68 MW - 14 MW en construcción y 54 MW en fase de planificación -, que más que duplica la capacidad actual de la ciudad. La tasa de disponibilidad de los servicios de colocación alcanzó el 34,8%, lo que indica que la infraestructura existente aún dispone de margen para absorber el aumento de la demanda a medida que avanzan la adopción de la nube y las inversiones en hiperescala.

El informe destaca que la empresa de inteligencia artificial G42, con sede en Emiratos Árabes Unidos, firmó un acuerdo marco por valor de mil millones de dólares con la Corporación FPT y el Grupo Viet Thai para desarrollar tres centros de datos en Vietnam. Además, participa en el lanzamiento de un proyecto de centro de datos de hiperescala para IA en Ciudad Ho Chi Minh, valorado en dos mil millones de dólares.

"Estos avances reflejan la creciente confianza en Vietnam como destino para infraestructuras de hiperescala, servicios en la nube e inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el ecosistema nacional de infraestructura digital siguió fortaleciéndose durante este periodo", señala el informe.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) anunció su intención de invertir hasta tres mil millones de dólares en Vietnam para apoyar sectores estratégicos, entre ellos la infraestructura digital. Paralelamente, el proyecto del cable submarino MViSTA (Malasia-Vietnam-Singapur-Tailandia) avanzó hacia las fases de implementación y comercialización. Este sistema creará un nuevo corredor regional de conectividad que enlazará a Vietnam con los principales mercados de centros de datos de Singapur, Johor y Tailandia, reforzando el atractivo del país para las inversiones en infraestructuras de hiperescala e inteligencia artificial.

Por otro lado, la región de Asia-Pacífico mantuvo su rápido ritmo de expansión durante el primer semestre, con la entrada en operación de alrededor de mil 372 MW de nueva capacidad y la incorporación de otros siete mil 103 MW a la cartera de proyectos en desarrollo.

A pesar del fuerte incremento de la oferta, la tasa de desocupación permaneció relativamente estable, al bajar ligeramente del 10,9% en el segundo semestre de 2025 al 10,3% en la primera mitad de 2026, lo que demuestra la capacidad del mercado para absorber nueva infraestructura en un contexto de elevada demanda.

Durante el primer semestre de 2026, la inversión en inteligencia artificial y servicios en la nube en Asia-Pacífico entró en una fase de rápida ejecución, aunque condicionada por la disponibilidad de suministro eléctrico. El gasto de capital (capex) de los proveedores de hiperescala continúa acelerándose, mientras que el acceso a la electricidad se consolida como el principal cuello de botella para el sector.

Al mismo tiempo, los llamados «neoclouds» emergen como un nuevo motor de demanda junto a los grandes proveedores de hiperescala, y la expansión de la capacidad se desplaza desde los centros urbanos ya saturados hacia zonas periféricas y nuevos emplazamientos./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #centros de datos en Vietnam #infraestructura digital de Vietnam #inteligencia artificial en Vietnam #inversión extranjera en Vietnam #centros de datos de hiperescala
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Trabajo creativo, prioridad para Vietnam

El máximo dirigente vietnamita instó a convertir el trabajo creativo en el principal motor del desarrollo, acelerando la innovación, la transformación digital y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología.

En la inauguración. (Fuente: VNA)

Provincia vietnamita de Gia Lai lanza el Año Cuántico 2026

El Comité Popular de la provincia de Gia Lai, el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la Red de Tecnología Cuántica de Vietnam (VNQuantum) lanzaron oficialmente el Año Cuántico 2026, dando inicio a un programa destinado a apoyar la aspiración de esta localidad central de convertirse en un centro de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El coronel Nguyen Ba Hung, subdirector del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, interviene en el evento. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam impulsa la IA en misiones de paz de la ONU

El seminario internacional titulado "Proteger a los civiles, proteger a las fuerzas armadas y estar dispuesto en un entorno de misión digital e inteligencia artificial" se llevó a cabo recientemente en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios vietnamitas y extranjeros.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Vietnam apuesta por la IA para acelerar crecimiento económico

La inteligencia artificial (IA) crea oportunidades para mejorar la productividad, innovar modelos de negocio e impulsar el crecimiento, sin embargo, sin la infraestructura, los datos, los recursos humanos y las instituciones adecuadas, la IA podría aumentar el desempleo, la desigualdad, los riesgos de seguridad y la dependencia tecnológica.

Robots equipados con inteligencia artificial guían las visitas al Museo de Historia de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente:nhandan.vn)

Inteligencia artificial impulsa desarrollo de industrias culturales en Vietnam

En el desarrollo de las industrias culturales, la inteligenciar artificial (IA) se está convirtiendo en una tecnología fundamental que transforma la forma en que se crean, producen y distribuyen los productos, contribuyendo a la preservación del patrimonio, promoviendo la identidad nacional, mejorando la competitividad y expandiendo los mercados internacionales.

En la cita. (Fuente: VNA)

Vietnam fomenta la integración regional en ciencia cuántica

Una reunión ampliada de coordinadores cuánticos del Sudeste Asiático se llevó a cabo hoy en esta provincia vietnamita, con el fin de construir un ecosistema unificado de ciencia y tecnología cuántica en la región y los países vecinos.