Vietnam atrae a proveedores de hiperescala, gigantes de la nube y empresas de IA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam captó una importante inversión internacional en su infraestructura digital durante el primer semestre de 2026, impulsada por las reformas regulatorias, según el informe APAC Data Centre Update H1 2026 (Actualización sobre Centros de Datos en Asia-Pacífico: Primer Semestre de 2026), recién publicado por Cushman & Wakefield.



El mercado de centros de datos de Ciudad Ho Chi Minh continuó en una fase incipiente de desarrollo durante ese periodo, con una capacidad operativa de TI de 33 MW repartida entre 14 instalaciones gestionadas por nueve proveedores.



No obstante, las perspectivas de crecimiento son sólidas gracias a una cartera de proyectos de 68 MW - 14 MW en construcción y 54 MW en fase de planificación -, que más que duplica la capacidad actual de la ciudad. La tasa de disponibilidad de los servicios de colocación alcanzó el 34,8%, lo que indica que la infraestructura existente aún dispone de margen para absorber el aumento de la demanda a medida que avanzan la adopción de la nube y las inversiones en hiperescala.



El informe destaca que la empresa de inteligencia artificial G42, con sede en Emiratos Árabes Unidos, firmó un acuerdo marco por valor de mil millones de dólares con la Corporación FPT y el Grupo Viet Thai para desarrollar tres centros de datos en Vietnam. Además, participa en el lanzamiento de un proyecto de centro de datos de hiperescala para IA en Ciudad Ho Chi Minh, valorado en dos mil millones de dólares.



"Estos avances reflejan la creciente confianza en Vietnam como destino para infraestructuras de hiperescala, servicios en la nube e inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el ecosistema nacional de infraestructura digital siguió fortaleciéndose durante este periodo", señala el informe.



La Corporación Financiera Internacional (IFC) anunció su intención de invertir hasta tres mil millones de dólares en Vietnam para apoyar sectores estratégicos, entre ellos la infraestructura digital. Paralelamente, el proyecto del cable submarino MViSTA (Malasia-Vietnam-Singapur-Tailandia) avanzó hacia las fases de implementación y comercialización. Este sistema creará un nuevo corredor regional de conectividad que enlazará a Vietnam con los principales mercados de centros de datos de Singapur, Johor y Tailandia, reforzando el atractivo del país para las inversiones en infraestructuras de hiperescala e inteligencia artificial.



Por otro lado, la región de Asia-Pacífico mantuvo su rápido ritmo de expansión durante el primer semestre, con la entrada en operación de alrededor de mil 372 MW de nueva capacidad y la incorporación de otros siete mil 103 MW a la cartera de proyectos en desarrollo.



A pesar del fuerte incremento de la oferta, la tasa de desocupación permaneció relativamente estable, al bajar ligeramente del 10,9% en el segundo semestre de 2025 al 10,3% en la primera mitad de 2026, lo que demuestra la capacidad del mercado para absorber nueva infraestructura en un contexto de elevada demanda.



Durante el primer semestre de 2026, la inversión en inteligencia artificial y servicios en la nube en Asia-Pacífico entró en una fase de rápida ejecución, aunque condicionada por la disponibilidad de suministro eléctrico. El gasto de capital (capex) de los proveedores de hiperescala continúa acelerándose, mientras que el acceso a la electricidad se consolida como el principal cuello de botella para el sector.



Al mismo tiempo, los llamados «neoclouds» emergen como un nuevo motor de demanda junto a los grandes proveedores de hiperescala, y la expansión de la capacidad se desplaza desde los centros urbanos ya saturados hacia zonas periféricas y nuevos emplazamientos./.

VNA