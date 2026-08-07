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Actualidad: Efectúan primera reunión extraordinaria de Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura

La primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) de la XVI Legislatura se desarrolla en 17 días, con énfasis en debates sobre leyes y otros asuntos importantes.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 31 de julio al 6 de agosto de 2026.

  • Efectúan primera reunión extraordinaria de Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura
  • Presidente de Cámara de Representantes de Tailandia realiza visita oficial a Vietnam
  • Sesiona en Hanoi la 33ª Conferencia Diplomática de Vietnam
  • Vietnam capta 38 mil millones de dólares en IED en primeros siete meses de 2026
  • Ninh Binh aspira a premio al mejor destino turístico emergente de Asia
VNA
#Tailandia #Asamblea Nacional #Ninh Binh #IED

Último Podcast

Vietnam y Tailandia acuerdan impulsar la estrategia de las "Tres Conexiones"

Vietnam y Tailandia acuerdan impulsar la estrategia de las "Tres Conexiones"

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, acordaron impulsar la implementación de la estrategia de las "Tres Conexiones", con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las cadenas de suministro, las empresas, las localidades y las estrategias de desarrollo sostenible.

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Da Nang apunta a convertirse en un destino estratégico para la inversión

Da Nang apunta a convertirse en un destino estratégico para la inversión

La ciudad de Da Nang se encuentra ante una etapa de desarrollo llena de oportunidades en el nuevo contexto de crecimiento de Vietnam. La ampliación de su espacio territorial tras la reorganización administrativa ha incrementado la disponibilidad de terreno, población y recursos, creando las condiciones para reestructurar su modelo de desarrollo a una escala mayor y con una visión renovada.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Duy Trinh, y su homólogo tailandés, Bhichai Rattakul, firman el 6 de agosto de 1976 en Hanoi el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia: 50 años de asociación en constante fortalecimiento

Cinco décadas después del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas, Vietnam y Tailandia han consolidado una cooperación cada vez más amplia y profunda. Desde la elevación de sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, ambos países impulsan una colaboración más eficaz en beneficio de sus pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

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Armada Popular de Vietnam apunta con firmeza a erigirse en una fuerza regular y moderna

Armada Popular de Vietnam apunta con firmeza a erigirse en una fuerza regular y moderna

Los días 2 y 5 de agosto de 1964, la Armada Popular de Vietnam combatió con valentía y logró repeler buques de guerra y numerosos aviones modernos de Estados Unidos, forjando la tradición de “vencer en el primer combate” en la causa de la construcción y defensa de la Patria. Más de seis décadas después de aquella gesta, la fuerza naval del país continúa promoviendo hoy su gloriosa tradición, decidida a erigirse en una Armada “revolucionaria, regular, de élite y moderna”.

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Pho de Hanoi: De patrimonio a la propiedad intelectual cultural

Pho de Hanoi: De patrimonio a la propiedad intelectual cultural

En el contexto de la creciente tendencia de la economía creativa, el "Concurso de Creación de Propiedad Intelectual Cultural del Patrimonio Cultural Inmaterial 'Pho- (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo)' de Hanoi", lanzado por la ciudad, demuestra un nuevo enfoque para promover los valores patrimoniales, donde la cultura se considera un recurso endógeno que puede crear nuevos valores para el desarrollo socioeconómico.

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Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas

Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas

El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó recientemente el Despacho Oficial 50/CD-TTg del Primer Ministro, con fecha del 20 de julio de 2026, relativo a la aceleración del ritmo de construcción y la garantía de la calidad de las escuelas de internados para los niveles de primaria y secundaria en las comunas fronterizas terrestres.

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Vietnam designa el 15 de octubre como el Día del Ciudadano Digital

Vietnam designa el 15 de octubre como el Día del Ciudadano Digital

El Gobierno vietnamita promulgó la Resolución N.º 66.22/2026/NQ-CP, el 9 de julio de 2026, sobre el desarrollo de la ciudadanía digital, que entrará en vigor el 15 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de febrero de 2027. Como una de sus principales disposiciones, el documento instituye el 15 de octubre de cada año como el Día del Ciudadano Digital de Vietnam.

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