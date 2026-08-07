📝Enfoque: Cada relación exterior, una oportunidad para el desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - En un mundo marcado por rápidos cambios, la diplomacia ya no consiste únicamente en mantener buenas relaciones internacionales. Su verdadero valor reside en transformar cada relación exterior en mercados, inversiones, tecnología, conocimiento y oportunidades concretas que impulsen el desarrollo del país.



Ese es el mensaje que dejó la 33.ª Conferencia Diplomática Nacional y que también reflejan las recientes actividades exteriores de Vietnam. La diplomacia vietnamita evoluciona hacia una acción cada vez más práctica, cuyos resultados se miden por su capacidad para generar beneficios tangibles para el desarrollo nacional.



Los datos de los últimos dos años ilustran esta tendencia. Entre 2024 y 2025, el sector diplomático organizó más de mil 200 actividades de promoción del comercio, la inversión y el turismo, además de más de 550 programas de conexión entre localidades, contribuyendo a impulsar alrededor de 230 acuerdos de cooperación con socios internacionales. Estas cifras evidencian que la diplomacia ya no se limita a abrir puertas, sino que busca convertir las relaciones exteriores en proyectos, inversiones y nuevas oportunidades.



Sin embargo, para que esas oportunidades se materialicen, es indispensable preservar un entorno de paz y estabilidad. En un contexto internacional cada vez más complejo, mantener la paz significa también fortalecer la confianza, ampliar la cooperación y crear condiciones favorables para el desarrollo.



Con motivo del 59.º aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, reafirmó que el país continuará aplicando una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, al tiempo que seguirá considerando a la ASEAN una prioridad estratégica para construir una comunidad cada vez más unida y fuerte.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (izquierda) y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, realizan la ceremonia de presentación del logotipo que conmemora los 50 años de relaciones entre ambos países (Bangkok, 28 de mayo de 2026.) Foto: VNA

Sobre esa base, las relaciones bilaterales avanzan hacia objetivos más concretos. Con Tailandia, ambos países aspiran a elevar el comercio bilateral hasta los 25 mil millones de dólares y ampliar la cooperación en infraestructura, logística, innovación y conectividad. Con Singapur, los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), tras tres décadas de desarrollo, se proyectan ahora hacia la alta tecnología, la economía digital, la transición verde y las infraestructuras estratégicas.

Esta orientación también redefine el papel de la diplomacia. En la 33.ª Conferencia Diplomática Nacional, el primer ministro Le Minh Hung instó a pasar de una diplomacia que "abre el camino" a otra que acompañe a las empresas y las localidades hasta que los compromisos internacionales se traduzcan en inversiones, proyectos y resultados concretos.



Bajo esa misma lógica, la captación de recursos externos debe ir acompañada de transferencia tecnológica, formación de recursos humanos, desarrollo de tecnologías estratégicas y fortalecimiento de las capacidades de las empresas nacionales.



La cooperación entre Vietnam y Estados Unidos refleja claramente este enfoque. Además de impulsar proyectos para superar las secuelas de la guerra, ambos países amplían su colaboración hacia sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación en la nube y la ciberseguridad, ámbitos decisivos para la competitividad futura de Vietnam.

En la firma de un acuerdo complementario para asegurar 32 millones de dólares en fondos no reembolsables de la ayuda oficial para el desarrollo por parte de Estados Unidos para ampliar aún más el proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en las provincias vietnamitas gravemente afectadas por la fumigación con Agente Naranja/dioxina. (Foto: VNA)





La diplomacia también se convierte en un motor de desarrollo para las localidades. La provincia de Lang Son fortalece la cooperación fronteriza con Guangxi (China) para facilitar el comercio y consolidar la confianza mutua, mientras la ciudad de Hue apuesta por la diplomacia cultural y del patrimonio para ampliar su cooperación con la UNESCO y otros socios internacionales, incorporando además la digitalización como una nueva herramienta de proyección.



Delegación de la Guardia Fronteriza de la provincia de Lang Son (Vietnam) y delegación de la Guardia Fronteriza de la provincia de Guangxi (China). (Foto: VNA)

Estos ejemplos muestran que la diplomacia está cada vez más vinculada al desarrollo nacional. La coordinación entre los ters canales diplomáticos del Partido, del Estado y entre pueblos fortalece las bases políticas y sociales de la cooperación internacional y crea nuevas oportunidades para el crecimiento.

Ceremonia de inicio de obras de infraestructura y del proyecto empresarial de la Fase 1 del Parque Industrial Hai Long (VSIP Nam Dinh), en las comunas de Giao Binh y Giao Hung, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)





En definitiva, preservar la paz, ampliar las relaciones exteriores y aprovechar mejor los mercados, las inversiones, la tecnología y el conocimiento persiguen un mismo objetivo: fortalecer la capacidad de desarrollo del país. La misión de la diplomacia vietnamita ya no es solo abrir caminos, sino transformar cada relación exterior en una oportunidad concreta de cooperación y desarrollo./.