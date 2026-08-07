Experto: Visita del máximo dirigente vietnamita abre nueva etapa de relaciones con Australia

Hanoi (VNA)- El profesor Carl Thayer, especialista en Vietnam y el Sudeste Asiático de la Universidad de Nueva Gales del Sur, destacó la importancia de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia, y las perspectivas de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, en una entrevista a Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Sídney.



Según el experto, se trata de la primera visita de Estado que realiza To Lam a Australia en su calidad de máximo dirigente del Partido y del Estado vietnamita, la cual refleja la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales.



A su juicio, el comercio y la inversión seguirán siendo las principales prioridades, con el objetivo de duplicar la inversión bilateral. Además, existen amplias oportunidades de cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, las tecnologías verdes, las tecnologías emergentes y la agricultura de alta tecnología.



Destacó que la educación y el desarrollo del capital humano continúan siendo pilares fundamentales de la relación, con especial atención a la formación profesional, el perfeccionamiento de competencias de alta cualificación, la preparación de recursos humanos para la economía digital y el fomento de la participación de las mujeres en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).



Según Thayer, alrededor del 96% del actual Programa de Acción entre ambos países ya ha sido ejecutado o se encuentra en vías de completarse conforme al calendario previsto, lo que sienta las bases para la elaboración de un nuevo programa de cooperación.



Al evaluar las reformas emprendidas por Vietnam tras el tercer pleno del XIV Comité Central del Partido, el profesor Thayer señaló que el país está centrando sus esfuerzos en perfeccionar su marco institucional, mejorar la eficacia de la gobernanza, desarrollar recursos humanos altamente cualificados y reforzar su capacidad de previsión y gestión de riesgos.



En su opinión, estas reformas crearán condiciones favorables para que Australia amplíe la cooperación con Vietnam en áreas como las tecnologías estratégicas, la transformación digital, la innovación y la formación de capital humano.



En cuanto a las perspectivas a largo plazo, el académico afirmó que Vietnam y Australia comparten numerosos intereses estratégicos en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, el fortalecimiento del papel central de la ASEAN, la garantía de la seguridad en la subregión del Mekong, la preservación de la paz y la estabilidad en el Mar del Este, así como el impulso de la cooperación en materia de seguridad marítima y la respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales.



El profesor Carl Thayer destacó además que ambos países cuentan con una sólida base para la cooperación económica gracias a acuerdos de libre comercio como el AANZFTA, el RCEP y el CPTPP.



En un contexto de transformaciones en las cadenas mundiales de suministro, Vietnam y Australia comparten su respaldo al multilateralismo y a un sistema de comercio basado en normas, contribuyendo así a reforzar la resiliencia de sus economías.



En materia de desarrollo sostenible, Thayer consideró que aún existe un amplio margen para profundizar la cooperación en transición energética, respuesta al cambio climático y gestión de riesgos.



Valoró el enfoque de Vietnam de vincular la implementación de sus políticas con objetivos y resultados concretos, y expresó su confianza en que las bases de las relaciones entre Vietnam y Australia seguirán fortaleciéndose, independientemente de los cambios políticos que puedan producirse durante esta visita.



A su juicio, ello contribuirá a promover la paz y la estabilidad regionales y a garantizar que las actividades en el Mar del Este se ajusten al derecho internacional, en particular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

VNA