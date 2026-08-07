Parlamento vietnamita debate mecanismos especiales para garantizar avance de las obras del APEC 2027

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam continuará hoy su primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura con el examen de varios proyectos de leyes y resoluciones de especial relevancia, entre ellos un paquete de mecanismos y políticas específicas destinado a garantizar el avance de las obras para la Cumbre del APEC 2027 en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.



Durante la sesión matutina, los diputados escucharán la presentación y el informe de evaluación de tres proyectos legislativos: la Ley de Desarrollo Urbano; la ley que modifica y complementa varios artículos de 10 normas relacionadas con los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales en los sectores de agricultura y medioambiente; y la ley que reforma las leyes de Radiofrecuencias, Telecomunicaciones, Transacciones Electrónicas y Transferencia de Tecnología. Posteriormente, estas iniciativas serán debatidas en grupos.



Por la tarde, el Parlamento analizará en sesión plenaria el proyecto de resolución sobre mecanismos y políticas específicas para resolver las dificultades surgidas durante la ejecución de las obras vinculadas a la Cumbre del APEC 2027 en Phu Quoc.



El borrador busca crear una base jurídica que permita solucionar con rapidez los obstáculos derivados de la ejecución de los proyectos, especialmente en los casos en que las obras debieron iniciarse antes de completar todos los procedimientos legales para cumplir con el calendario previsto.



Su aprobación contribuirá a garantizar el avance de las obras, asegurar el éxito de la Semana de Líderes de las Economías del APEC 2027, reforzar el prestigio internacional de Vietnam e impulsar el desarrollo socioeconómico de Phu Quoc, la provincia de An Giang y el país.



Los legisladores también debatirán un proyecto de resolución que establece mecanismos y políticas específicas para abordar las infracciones legales relacionadas con la economía estatal, el sector privado y la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



La propuesta pretende ofrecer una base jurídica para resolver problemas prácticos mientras se modifican las leyes pertinentes, fomentar la innovación, proteger a los funcionarios que actúan con iniciativa y responsabilidad en beneficio del interés general y, al mismo tiempo, fortalecer la lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras conductas negativas.



El texto establece seis grupos de principios de aplicación, define nueve conceptos técnicos y cuatro políticas en materia penal, además de regular los procedimientos procesales, la ejecución de las penas y las medidas disciplinarias aplicables a cuadros, funcionarios, empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas.



La resolución tendrá una vigencia de tres años y permitirá mantener, conforme a los plazos previstos por la legislación, la suspensión temporal de la acción penal para facilitar la reparación de los daños una vez concluido ese período./.

VNA