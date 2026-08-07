Diplomacia al servicio de la comunidad empresarial amplía espacio de desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - En el marco de la 33.ª Conferencia Diplomática, celebrada el 6 de agosto en Hanoi, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam organizó una sesión sobre "La diplomacia al servicio de la comunidad empresarial", con el objetivo de intercambiar perspectivas sobre las oportunidades y desafíos del nuevo contexto internacional y fortalecer la coordinación entre la diplomacia y el sector empresarial para impulsar el desarrollo del país.



La sesión contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; altos funcionarios de la Cartera; jefes de las representaciones diplomáticas vietnamitas en el exterior, así como representantes de asociaciones empresariales y compañías.



En su discurso de apertura, el canciller Le Hoai Trung destacó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, en la que las relaciones exteriores y la integración internacional continúan siendo pilares fundamentales para preservar un entorno de paz y estabilidad, movilizar recursos externos y reforzar la posición del país en el escenario internacional.



El funcionario señaló que, ante los rápidos y complejos cambios del panorama mundial, la diplomacia económica debe seguir renovándose con un enfoque orientado al desarrollo y situando a las personas y a las empresas en el centro de su labor. En este sentido, el sector diplomático priorizará el apoyo a las empresas en la apertura de mercados, la promoción de nuevos motores de crecimiento, el fortalecimiento de la integración internacional y la mejora de la calidad del asesoramiento estratégico.



Al subrayar que el éxito de las empresas también refleja la eficacia de la diplomacia al servicio del desarrollo, afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con su red de cerca de un centenar de representaciones diplomáticas en el extranjero, está plenamente comprometido a acompañar a las empresas, brindarles apoyo y actuar como puente para ampliar su cooperación internacional.



Las representaciones diplomáticas continuarán respaldando a las empresas en la búsqueda de socios y mercados, la atracción de inversiones, la promoción de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo agrícola, la apertura de nuevas rutas aéreas y la ejecución de proyectos concretos de cooperación. Paralelamente, el sector diplomático seguirá promoviendo la cultura, la gastronomía, la imagen y las marcas vietnamitas, creando un entorno más favorable para las actividades de producción, comercio e inversión de las empresas en el exterior.



Durante la primera sesión de debate, titulada "Atraer recursos externos para el desarrollo nacional", los participantes analizaron la necesidad de captar inversiones, fortalecer la conexión de las cadenas de suministro, impulsar la transferencia tecnológica y elevar la capacidad productiva. Asimismo, numerosas intervenciones coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación entre las empresas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas para conectar recursos y ofrecer un apoyo más eficaz al sector empresarial.



En la segunda sesión de debate, bajo el título "Empresas vietnamitas se globalizan: ampliando su espacio de desarrollo", los delegados abordaron la expansión de los mercados de exportación, las inversiones en el exterior y las oportunidades y desafíos que plantea el nuevo contexto internacional. Los intercambios destacaron la necesidad de facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados, mantenerlas actualizadas sobre las normas y regulaciones internacionales, fortalecer su competitividad, consolidar sus marcas e incrementar su participación en las cadenas globales de valor.



A lo largo del programa, los participantes valoraron positivamente la celebración de esta sesión en el marco de la 33.ª Conferencia Diplomática, considerándola un espacio práctico para que las agencias diplomáticas y la comunidad empresarial intercambiaran información de forma directa, compartieran necesidades y dificultades, y propusieran soluciones conjuntas adaptadas al nuevo contexto.



Diversas intervenciones coincidieron en que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la red de representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero desempeñan un papel clave al proporcionar información sobre mercados, ofrecer asesoramiento estratégico, facilitar la conexión con socios, promover el comercio y la inversión, impulsar la transferencia tecnológica y apoyar a las empresas en la superación de los desafíos de su expansión internacional.



Esta sesión reafirma el compromiso de la Cancillería de situar a las personas y a las empresas en el centro de su labor, aprovechando de manera eficaz la red de representaciones diplomáticas en el exterior para apoyar a las empresas en la captación de recursos, la expansión de mercados, el fortalecimiento de su competitividad y su contribución a los objetivos de desarrollo nacional en esta nueva etapa./.

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