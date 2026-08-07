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Experto israelí sugiere a Vietnam priorizar diseño de chips y formación de talento

Un experto israelí recomienda a Vietnam priorizar la formación de talento, la investigación y el diseño de chips para impulsar su industria de semiconductores.

Productos exhibidos en la ceremonia de lanzamiento del Centro nacional de apoyo a la producción experimental de chips semiconductores. (Foto: VNA)
Productos exhibidos en la ceremonia de lanzamiento del Centro nacional de apoyo a la producción experimental de chips semiconductores. (Foto: VNA)

Tel Aviv (VNA) - Vietnam debe concentrar sus esfuerzos en formar talento, fortalecer la investigación científica y desarrollar capacidades de diseño de chips antes de invertir en plantas de fabricación, recomendó el experto tecnológico israelí Mel Shalev, quien destacó además el amplio potencial de cooperación bilateral en semiconductores y otras industrias de alta tecnología.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Shalev, exespecialista sénior con más de 40 años de experiencia, incluidos 37 en el grupo IBM, compartió la experiencia de Israel en el desarrollo de su industria de semiconductores y analizó las perspectivas de colaboración tecnológica entre ambos países.

Explicó que Israel cuenta actualmente con más de 250 empresas de semiconductores, en su mayoría pequeñas y altamente especializadas, además de un ecosistema integrado por unos 32 mil ingenieros, entre ellos 10 mil especialistas en software, así como dos mil 500 científicos y 10 mil 500 técnicos.

Según el experto, el desarrollo de esta industria respondió inicialmente a necesidades estratégicas vinculadas a la defensa y a las exportaciones militares. Aunque Israel nunca diseñó un plan para convertirse en una potencia mundial en semiconductores, la combinación de la investigación militar, las universidades, la industria y el talento humano creó las condiciones para que el sector evolucionara de forma natural.

Shalev señaló que la cooperación entre Vietnam e Israel debería centrarse en tres áreas prioritarias: investigación científica, formación de recursos humanos y transferencia de tecnología.

En ese sentido, propuso ampliar las alianzas entre universidades vietnamitas y prestigiosas instituciones israelíes, como Technion, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén, además de promover proyectos conjuntos de investigación. Consideró que la transferencia tecnológica será la consecuencia natural de una colaboración más estrecha en esos ámbitos.

El especialista también identificó amplias oportunidades de cooperación en dispositivos médicos, vehículos eléctricos, agricultura inteligente, tecnología financiera y defensa. Entre estos sectores, destacó el de los vehículos eléctricos como el más prometedor, al combinar el rápido desarrollo del ecosistema vietnamita con las capacidades israelíes de investigación y desarrollo.

Asimismo, señaló que la aviación eléctrica representa otro campo con elevado potencial y mencionó a empresas como Israel Aerospace Industries, AIR y Eviation como posibles socios para futuros proyectos conjuntos de investigación y desarrollo.

En relación con el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA), Shalev afirmó que este constituye un hito importante para fortalecer la confianza entre ambos países y facilitar proyectos conjuntos de mayor envergadura.

Añadió que el acuerdo también abre nuevas oportunidades en sectores como el turismo y la agricultura. En particular, destacó el potencial para aumentar las exportaciones vietnamitas de café y productos agroacuáticos hacia Israel, al tiempo que se profundiza la cooperación en tecnología agrícola.

Consideró que la mejora de la conectividad logística, especialmente mediante rutas marítimas hacia el puerto israelí de Eilat, contribuirá a reducir los costos de transporte y a fortalecer aún más las relaciones económicas entre Vietnam e Israel./.

VNA
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