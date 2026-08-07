Grupo vietnamita se asocia con OpenAI para impulsar mercado de ciberseguridad

Hanoi (VNA) - La corporación vietnamita FPT fue reconocida como socio global de OpenAI (Select Partner), con el objetivo de ayudar a organizaciones y empresas a acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA) de forma segura, responsable y a gran escala.



Como parte de esta cooperación, ambas compañías apoyarán a clientes de todo el mundo en el diseño de estrategias de transformación con IA, el desarrollo de plataformas y el despliegue de soluciones adaptadas a las necesidades de cada organización. La colaboración permitirá optimizar el uso de los modelos GPT-5.6 y ChatGPT Work, reduciendo costos operativos y mejorando la eficiencia en los procesos empresariales.



Según Pham Minh Tuan, director general de FPT Software y vicepresidente ejecutivo de FPT, la ciberseguridad será uno de los ámbitos prioritarios de la alianza. La integración de tecnologías como GPT-5.6 Sol y Codex Security en las plataformas de seguridad de FPT, especialmente en el programa Patch the Enterprise, permitirá detectar y corregir vulnerabilidades con mayor rapidez, reforzando la protección de la infraestructura tecnológica frente a nuevas amenazas relacionadas con la IA.



El programa Patch the Enterprise reúne especialistas en ciberseguridad, desarrollo de software, computación en la nube, DevOps y pruebas en un proceso unificado. Con el apoyo de la IA, facilita la identificación y mitigación de riesgos de seguridad, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas empresariales.



La alianza se produce en un contexto de fuerte expansión del mercado mundial de ciberseguridad. Gartner prevé que el gasto global en este sector alcance los 240 mil millones de dólares en 2026, un aumento del 12% respecto al año anterior, mientras que el mercado de servicios de ciberseguridad crecerá de unos 84 mil millones de dólares en 2025 a cerca de 93 mil millones en 2026.



Además, se estima que para 2027 alrededor del 17% de los ciberataques estarán relacionados con la IA generativa, impulsando la demanda de soluciones de seguridad para IA y de gestión del riesgo digital.



Para FPT, la cooperación con OpenAI refuerza su capacidad tecnológica y amplía su oferta de servicios de ciberseguridad, al tiempo que forma parte de su estrategia de colaboración con las principales empresas mundiales de IA. La compañía prevé desarrollar soluciones de IA agéntica (Agentic AI), ampliar su infraestructura de IA e impulsar programas que faciliten la transformación digital de las empresas.



Recientemente, FPT presentó la metodología CASAN, con cinco niveles de madurez en IA —Curious, Augmented, Standard, Automated y Native—, destinada a ayudar a las organizaciones a evolucionar desde proyectos piloto hacia modelos operativos plenamente basados en IA.



FPT también cuenta con un ecosistema propio de inteligencia artificial que incluye las plataformas FleziPT y FPT.AI, centros de cómputo de alto rendimiento FPT AI Factory en Vietnam y Japón, y más de 30 mil ingenieros capacitados en herramientas avanzadas de IA. Gracias a ello, la empresa afirma haber reducido hasta un 60% el tiempo de desarrollo de software, disminuido en más del 50% el trabajo de reprocesamiento e incrementado alrededor de un 30% la productividad de los programadores./.

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