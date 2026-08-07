Lazos de defensa entre Vietnam y Malasia avanzan hacia una cooperación más práctica, según experto

Kuala Lumpur (VNA) - La visita oficial del ministro de Defensa de Malasia, Mohamed Khaled bin Nordin, a Vietnam ha contribuido a fortalecer aún más la cooperación en materia de defensa, establecer una agenda estratégica y fortalecer las relaciones sustantivas entre los dos países.



Así lo afirmó Collins Chong Yew Keat, analista de asuntos exteriores y seguridad de la Universidad de Malaya, en una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.



Al comentar los resultados clave de la visita, Collins Chong Yew Keat destacó, ante todo, el respaldo político de alto nivel. El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, aplaudió el fomento de la cooperación en materia de defensa entre ambas naciones, enmarcando esta colaboración en el desarrollo a largo plazo de la Asociación Estratégica Integral bilateral.



Mediante la reunión entre Le Minh Hung y Mohamed Khaled bin Nordin, ambos Gobiernos señalaron que su relación en materia de defensa no está separada de sus vínculos políticos, económicos, tecnológicos y diplomáticos. Esto crea un entorno propicio para que ambas partes pasen de las conversaciones exploratorias a la implementación de programas de cooperación en defensa.



Las partes afirmaron el Memorando de Entendimiento de 2023 sobre cooperación en materia de defensa y del Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral como hoja de ruta principal.



Esta hoja de ruta se basa en la cooperación existente en el intercambio de delegaciones, mecanismos de consulta, educación militar, industria de defensa y participación en la ASEAN y otros foros multilaterales.



El especialista subrayó que la cooperación marítima ha surgido como la prioridad estratégica más clara. Ambas partes apoyan la celebración de consultas periódicas, una mayor interacción entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el campo, la asistencia a pescadores en situación de peligro y la gestión pacífica de las disputas de conformidad con el derecho internacional.



Reafirmaron la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS); la plena aplicación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y la pronta conclusión de un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo en esas aguas.



Por otro lado, la visita dio lugar a un programa específico de educación y formación, entre otros aspectos, comentó.



El viaje alineó la confianza política, los intereses marítimos y los objetivos de la ASEAN en torno a una agenda de cooperación más práctica, remarcó.



Para Malasia, la visita respalda la resiliencia marítima, la diversificación de la defensa y la seguridad regional centrada en la ASEAN, compartió.



Para Vietnam, la cual ayuda ampliar el desarrollo de capacidades, los mecanismos de gestión de riesgos marítimos y una red diversa de socios de defensa fiables.



En el caso de la ASEAN, la visita demuestra cómo la cooperación bilateral puede fortalecer las instituciones regionales. El valor a largo plazo del viaje dependerá de que ambos países traduzcan los compromisos en una coordinación regular, redes profesionales más sólidas y resultados de seguridad cuantificables.



De acuerdo con Collins Chong Yew Keat, el enfoque más eficaz para la cooperación entre Malasia y Vietnam en materia de defensa en los próximos tiempos consiste en centrarse en la seguridad marítima, la ciberresiliencia, la respuesta humanitaria, la educación militar y proyectos de la industria de defensa cuidadosamente seleccionados; áreas que contribuyen a mejorar las capacidades nacionales y, al mismo tiempo, refuerzan la capacidad de la ASEAN para gestionar un entorno regional cada vez más competitivo./.

VNA