Vietnam y Laos fortalecen la cooperación en defensa y trabajo político entre sus ejércitos

Vientián (VNA) - En el marco de su visita oficial a Laos, el general Nguyen Trong Nghia, jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, realizó la víspera visitas de cortesía al secretario general del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y presidente del país anfitrión, Thongloun Sisoulith, y al primer ministro Sonexay Siphandone.

El general Nguyen Trong Nghia expresó su satisfacción por los logros alcanzados por Laos y manifestó su confianza en que el país continuará obteniendo nuevos éxitos en su proceso de renovación y en la implementación de la Resolución del XII Congreso del PPRL.

También informó sobre los resultados de sus conversaciones con el teniente general Vongsone Inpanphim, jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos.

Ambas partes valoraron positivamente los avances de la cooperación entre las fuerzas armadas de los dos países y acordaron fortalecer la colaboración integral, práctica y eficaz en las labores partidistas y políticas, consideradas la base de la confianza política entre ambos ejércitos.

Nguyen Trong Nghia agradeció al Partido, al Gobierno, al Ejército y al pueblo de Laos por facilitar la implementación de la campaña de 500 días y noches destinada a la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas.

A su vez, Thongloun Sisoulith y Sonexay Siphandone destacaron que las relaciones entre Vietnam y Laos continúan profundizándose, con la cooperación política desempeñando un papel orientador y la colaboración en defensa y seguridad adquiriendo un carácter cada vez más sustancial y eficaz.

Los dirigentes laosianos reafirmaron su apoyo para seguir fortaleciendo los vínculos de defensa, contribuyendo a consolidar la solidaridad especial entre ambos países.

Ese mismo día, el general Nguyen Trong Nghia y el teniente general Vongsone Inpanphim asistieron a la ceremonia de inicio de las obras del cuartel del Batallón 988, perteneciente al Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos.

El proyecto, de más de cinco hectáreas y financiado con 62 mil millones de VND (2,34 millones de dólares) aportados por el Ministerio de Defensa y el Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, incluye diversas instalaciones destinadas al trabajo, entrenamiento y vida cotidiana de la unidad.

El general Nguyen Trong Nghia, jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, y el premier de Laos, Sonexay Siphandone (Fuente: VNA)

La obra contribuirá a mejorar su capacidad operativa y constituye una muestra concreta de la eficaz cooperación entre los departamentos políticos de los ejércitos de ambos países.

Durante la visita, la delegación también depositó una ofrenda floral en el Parque de la Amistad Laos-Vietnam, reafirmando su compromiso de preservar y fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países, además de visitar la Escuela de Teoría Política del Ejército Popular de Laos./.

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