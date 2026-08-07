Vietnam se consolida como mercado prioritario para empresas alimentarias de Polonia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam continúa consolidándose como uno de los mercados más prometedores para las empresas alimentarias de Polonia, en un contexto de creciente cooperación comercial impulsada por el Tratado de Libre Comercio entre la nación indochina y la Unión Europea (EVFTA) y por iniciativas destinadas a ampliar la presencia de productos europeos en este país.



La Embajada de Polonia en Vietnam, el Centro de Promoción de la Cámara de Comercio de Polonia y la Asociación Empresarial Polaca presentaron en Ciudad Ho Chi Minh la campaña de promoción «Taste Europe – ¡Descubre el sabor de Europa!», junto con un encuentro de conexión comercial entre empresas vietnamitas y polacas.



La iniciativa promociona una selección de productos agroalimentarios de la Unión Europea, entre ellos carne fresca, refrigerada y congelada de vacuno y porcino, manzanas frescas, zumo de manzana y productos deshidratados derivados de esta fruta.



En Vietnam, la campaña está dirigida a consumidores, importadores, distribuidores, profesionales de la industria alimentaria y representantes del sector HoReCa (hoteles, restaurantes y cafeterías).



La presidenta del Centro de Promoción de la Cámara de Comercio de Polonia, Bozena Wroblewska, explicó que la campaña busca dar a conocer los estándares europeos de producción, procesamiento y distribución de alimentos, con especial énfasis en la seguridad alimentaria, la calidad, la trazabilidad y la transparencia de toda la cadena de suministro.



Asimismo, destacó que la iniciativa pretende fortalecer el diálogo y la cooperación entre las empresas agroalimentarias europeas y vietnamitas, facilitando el intercambio de información sobre las necesidades del mercado, los sistemas de distribución y las oportunidades de negocio.



Por su parte, el director general del Centro Nacional de Apoyo a la Agricultura de Polonia, Henryk Smolarz, señaló que la entidad promueve activamente los productos agroalimentarios polacos mediante ferias, exposiciones y misiones comerciales en distintos países, con el objetivo de ampliar las exportaciones y explorar nuevos mercados.



Smolarz subrayó que Polonia figura entre los principales productores de alimentos de Europa y expresó la disposición del centro a respaldar a las empresas de ambos países para fortalecer los vínculos comerciales.



La embajadora de Polonia en Vietnam, Joanna Skoczek, afirmó que el creciente interés de las empresas polacas por el mercado vietnamita refleja la confianza en su potencial y en las oportunidades que ofrece para ampliar las relaciones comerciales.



Indicó además que el Sudeste Asiático constituye una región prioritaria para Polonia y que Vietnam destaca como uno de sus mercados más atractivos, donde ya se comercializa una amplia gama de productos polacos y existe margen para seguir ampliando su presencia.



Este es el quinto año consecutivo en que la campaña «Taste Europe – ¡Descubre el sabor de Europa!» participa en esta feria en Vietnam como plataforma para promocionar alimentos polacos y establecer contactos comerciales, presentando carne de vacuno y porcino, productos cárnicos, manzanas y sus derivados.



Por parte de Vietnam, la subdirectora de la sucursal de la Federación de Comercio e Industria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VCCI-HCM), Bui Thi Ninh, destacó que 2026 marca el 76.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y señaló que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) sigue ofreciendo un marco favorable para la cooperación empresarial.



Añadió que las economías de Vietnam y Polonia son altamente complementarias: mientras Polonia es uno de los principales centros europeos de producción y procesamiento de alimentos, Vietnam constituye un mercado de consumo dinámico y una puerta de entrada estratégica al Sudeste Asiático. En ese contexto, la VCCI-HCM reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las empresas de ambos países para impulsar el comercio, la inversión y el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el EVFTA./.

VNA